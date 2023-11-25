Сальвадор потерял около $10 млн на инвестициях в Bitcoin — Finance.ua

Сальвадор потерял около $10 млн на инвестициях в Bitcoin Сегодня 23:33 — Криптовалюта

Сальвадор потерял около $10 млн на инвестициях в Bitcoin

Сальвадор потерял около $10 млн на инвестициях в биткоин, по данным сайта NayibTracker

С октября 2021 по ноябрь 2023 года государство накопило 3120 BTC . Согласно данным NayibTracker, средняя цена, по которой в стране покупали цифровое золото, составляет 40 496 долларов.

В общей сложности на инвестиции потратили $126 млн, которые сейчас оцениваются в $117 млн. То есть Сальвадор потерял около $10 млн, или почти 8%.

График покупок биткоина в Сальвадоре., Дані: NayibTracker

Отметим, 7 сентября 2021 года Сальвадор признал биткоин законным платежным средством. Также президент страны Наиб Букеле активно покупал первую криптовалюту на баланс государства. Первое приобретение в размере 420 BTC он совершил в октябре 2021 года, тогда актив торговался около $60 000. В ноябре будущего года Букеле объявил, что будет покупать для страны по 1 BTC каждый день.

Напомним, в начале ноября 2023 года компания Athena Bitcoin подтвердила планы по интеграции Lightning Network в сеть криптоматов Сальвадора.

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