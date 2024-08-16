В Hyundai собираются выпустить нового конкурента Cybertruck — Finance.ua

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В Hyundai собираются выпустить нового конкурента Cybertruck

Технологии&Авто
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В Hyundai собираются выпустить нового конкурента Cybertruck
В Hyundai собираются выпустить нового конкурента Cybertruck
У Hyundai есть амбициозные планы завоевать рынок США с новым электропикапом, исследуя передовые технологии конкурентов.
Согласно сообщениям из Южной Кореи, инженеры компании тщательно изучали Tesla Cybertruck, чтобы понять и освоить его инновационные решения. Это подчеркивает стремление Hyundai не только следовать тенденциям, но и внедрять новые технологии в собственные разработки.
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Несмотря на критику, Tesla Cybertruck оказал большое влияние на развитие автомобильной индустрии, в частности благодаря системе управления без механической связи и гигабитному соединению. Hyundai, известный своими достижениями, такими как 800-вольтовая электросистема, исследует возможность интеграции подобных решений в свой будущий пикап. Имея уже 10% рынка электромобилей США вместе с Kia, Hyundai продолжает укреплять свои позиции.
Однако чтобы стать серьезным игроком в сегменте электропикапов, компании придется конкурировать с такими лидерами, как Tesla и Ford F-150 Lightning. Hyundai рассматривает различные стратегии, в частности разработку системы для увеличения запаса хода, что позволит пикапу преодолевать более 500 км даже при буксировке тяжелых грузов.
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Пока окончательных решений нет, но Hyundai четко демонстрирует свою готовность к активной борьбе за место на рынке электрических пикапов, где ожидаются жесткие соревнования.
По материалам:
uamotors
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