Hyundai повышает цены на Ioniq 5 с 2025 года — Finance.ua

Hyundai повышает цены на Ioniq 5 с 2025 года Сегодня 03:39 — Технологии&Авто

Hyundai повышает цены на Ioniq 5 с 2025 года

Цена на Hyundai Ioniq 5 2025 года выпуска возрастет после будущего «фейслифтинга» — планируется установить более емкую батарею и новые функции — согласно дилерскому бюллетеню, несмотря на то, что конкуренты снижают цены.

Tesla снизила цену на самую дешевую Model Y на $9500 за шесть месяцев, а MG, BYD и Renault сделали свои электромобили дешевле, поскольку рост продаж электромобилей замедлился.

Hyundai пойдет в противоположном направлении с последним Ioniq 5 — фейслифтингом для модельного года 2025 (MY25), который прибывает сейчас — с повышением цен на $2300 на все обновленные модели, как сообщили дилеры.

Обновление сопровождается новым оборудованием и более емкими аккумуляторными батареями, обеспечивающими большую дальность поездки, но аналогичное обновление в Великобритании привело к снижению цены примерно на $2000, если сравнивать эквивалентные варианты.

«Мы должны убедиться, что люди видят у нас предложение, где мы уверены в ценности нашего автомобиля… и, когда это необходимо, в определенные периоды времени делать агрессивные предложения в розничной торговле», — сказал главный операционный директор Hyundai Motor Company Джон Кетт.

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