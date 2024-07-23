Hyundai повышает цены на Ioniq 5 с 2025 года — Finance.ua
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Hyundai повышает цены на Ioniq 5 с 2025 года

Технологии&Авто
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Hyundai повышает цены на Ioniq 5 с 2025 года
Hyundai повышает цены на Ioniq 5 с 2025 года
Цена на Hyundai Ioniq 5 2025 года выпуска возрастет после будущего «фейслифтинга» — планируется установить более емкую батарею и новые функции — согласно дилерскому бюллетеню, несмотря на то, что конкуренты снижают цены.
Tesla снизила цену на самую дешевую Model Y на $9500 за шесть месяцев, а MG, BYD и Renault сделали свои электромобили дешевле, поскольку рост продаж электромобилей замедлился.

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Hyundai пойдет в противоположном направлении с последним Ioniq 5 — фейслифтингом для модельного года 2025 (MY25), который прибывает сейчас — с повышением цен на $2300 на все обновленные модели, как сообщили дилеры.
Hyundai повышает цены на Ioniq 5 с 2025 года
Обновление сопровождается новым оборудованием и более емкими аккумуляторными батареями, обеспечивающими большую дальность поездки, но аналогичное обновление в Великобритании привело к снижению цены примерно на $2000, если сравнивать эквивалентные варианты.
«Мы должны убедиться, что люди видят у нас предложение, где мы уверены в ценности нашего автомобиля… и, когда это необходимо, в определенные периоды времени делать агрессивные предложения в розничной торговле», — сказал главный операционный директор Hyundai Motor Company Джон Кетт.
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По материалам:
autonews.net.ua
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