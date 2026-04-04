0 800 307 555
ру
0 800 307 555
В Германии ограничили выезд за границу мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет — СМИ

Мир
1163
Германия ограничила выезд молодым мужчинам
В Германии вступили в силу изменения в закон о модернизации военной службы. Согласно им, мужчины в возрасте от 17 до 45 лет должны получить разрешение от вооруженных сил страны, если планируют выезжать на 3 месяца и дольше.
Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

Почему ввели новое правило

По закону мужчины должны получить такое разрешение от Центра карьеры вооруженных сил Германии независимо от цели выезда из страны — учебы, работы, туризма, бизнес-поездок и т. д.
Также это требование будет действовать постоянно и не будет иметь значения, находится ли страна в чрезвычайном или военном положении.
В министерстве обороны Германии заявили, что эти изменения в закон об обороне преследуют цель создания информативного военного реестра «в случае необходимости».
«Это необходимо, чтобы знать, в случае чрезвычайной ситуации, кто может находиться за границей в течение длительного периода», — сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.
В то же время в министерстве сообщили, что работают над деталями этого процесса. Еще предстоит определить конкретные правила освобождения от требования к разрешению вооруженных сил. Однако окончательная процедура пока остается в процессе разработки, сообщили в министерстве.
Эти изменения введены в рамках модернизации вооруженных сил Германии. Среди реформ армии — возвращение полноценного призыва, который состоится не раньше 2028 года.
По материалам:
suspilne.media
ГерманияВоеннообязанный
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems