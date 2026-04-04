В Германии ограничили выезд за границу мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет — СМИ
В Германии вступили в силу изменения в закон о модернизации военной службы. Согласно им, мужчины в возрасте от 17 до 45 лет должны получить разрешение от вооруженных сил страны, если планируют выезжать на 3 месяца и дольше.
Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.
Почему ввели новое правило
По закону мужчины должны получить такое разрешение от Центра карьеры вооруженных сил Германии независимо от цели выезда из страны — учебы, работы, туризма, бизнес-поездок
и т. д.
Также это требование будет действовать постоянно и не будет иметь значения, находится ли страна в чрезвычайном или военном положении.
В министерстве обороны Германии заявили, что эти изменения в закон об обороне преследуют цель создания информативного военного реестра «в случае необходимости».
«Это необходимо, чтобы знать, в случае чрезвычайной ситуации, кто может находиться за границей в течение длительного периода», — сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.
В то же время в министерстве сообщили, что работают над деталями этого процесса. Еще предстоит определить конкретные правила освобождения от требования к разрешению вооруженных сил. Однако окончательная процедура пока остается в процессе разработки, сообщили в министерстве.
Эти изменения введены в рамках модернизации вооруженных сил Германии. Среди реформ армии — возвращение полноценного призыва, который состоится не раньше 2028 года.
