В Госпродпотребслужбе определили самые проблемные товары 2024 года — Finance.ua

В Госпродпотребслужбе определили самые проблемные товары 2024 года Сегодня 20:04

В Госпродпотребслужбе определили самые проблемные товары 2024 года

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей назвала самые проблемные товары, обнаруженные в 2024 году в соответствии с данными международной системы RAPEX.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Какие товары оказались самыми опасными

Согласно данным международной системы, наиболее опасными товарами оказались игрушки с токсичными веществами или мелкими деталями, опасными для детей.

Электрическое и электронное оборудование, представляющее риск возгорания или поражения электрическим током.

А также осветительные устройства, не отвечающие нормам излучения.

Отмечается, что специалисты Госпродпотребслужбы в течение 2024 года осуществили более 900 проверок характеристик продукции, в результате которых было выявлено более 746 тысяч единиц ламп с ненаправленным излучением и более 200 тысяч единиц низковольтной продукции, которые не отвечают требованиям безопасности и могли представлять риск для здоровья потребителя.

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«Продукция, не отвечающая установленным требованиям, классифицируется как имеющая высокую степень риска. Это особенно касается товаров, предназначенных для уязвимых групп потребителей — детей, беременных женщин, пожилых людей, а также продукции, содержащей опасные химические или биологические вещества», — акцентировали в Госпродпотребслужбе.

Укрінформ По материалам:

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