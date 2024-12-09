В Украину с начала года завезли товаров более чем на $60 миллиардов — Finance.ua

В Украину с начала года завезли товаров более чем на $60 миллиардов Сегодня 19:15 — Казна и Политика

В Украину с начала года завезли товаров более чем на $60 миллиардов

В январе-ноябре 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $63,6 млрд, а экспортировали — на $38,3 млрд. При этом облагаемый налогом импорт составил $52,1 млрд, что составляет 82% общих объемов импортированных товаров.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-ноябре 2024 года составила 0,51 долл./кг, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:

Китай — $13 млрд;

Польша — $6,3 млрд;

Германия — $4,8 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в:

Польшу — на $4,4 млрд;

Испанию — на $2,7 млрд;

Германию — на $2,7 млрд.

Инфографика: customs.gov.ua

В общих объемах ввезенных в январе-ноябре 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $22,2 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 155,5 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $10,7 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 79,6 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические — $8,2 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 142,3 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $22,6 млрд

металлы и изделия из них — $4,1 млрд

машины, оборудование и транспорт — $3,2 млрд

За 11 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 270,3 млн грн.

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