В Украину с начала года завезли товаров более чем на $60 миллиардов — Finance.ua
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В Украину с начала года завезли товаров более чем на $60 миллиардов

Казна и Политика
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В Украину с начала года завезли товаров более чем на $60 миллиардов
В Украину с начала года завезли товаров более чем на $60 миллиардов
В январе-ноябре 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $63,6 млрд, а экспортировали — на $38,3 млрд. При этом облагаемый налогом импорт составил $52,1 млрд, что составляет 82% общих объемов импортированных товаров.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-ноябре 2024 года составила 0,51 долл./кг, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
  • Китай — $13 млрд;
  • Польша — $6,3 млрд;
  • Германия — $4,8 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
  • Польшу — на $4,4 млрд;
  • Испанию — на $2,7 млрд;
  • Германию — на $2,7 млрд.
Инфографика: customs.gov.ua
Инфографика: customs.gov.ua
В общих объемах ввезенных в январе-ноябре 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
  • машины, оборудование и транспорт — $22,2 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 155,5 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей;
  • продукция химической промышленности — $10,7 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 79,6 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;
  • топливно-энергетические — $8,2 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 142,3 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
  • продовольственные товары — $22,6 млрд
  • металлы и изделия из них — $4,1 млрд
  • машины, оборудование и транспорт — $3,2 млрд
За 11 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 270,3 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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