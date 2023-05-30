В Госпогранслужбе объяснили &quot;запрет выезда за границу 17-летних юношей&quot; — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Госпогранслужбе объяснили "запрет выезда за границу 17-летних юношей"

Казна и Политика
57
В Госпогранслужбе объяснили &quot;запрет выезда за границу 17-летних юношей&quot;
В Госпогранслужбе объяснили "запрет выезда за границу 17-летних юношей"
В сети распространили информацию, что в Украине хотят запретить выезд за границу 17-летних юношей.
Теперь появилось официальное разъяснение по этому поводу от Госпогранслужбы.
В ведомстве отметили, что вынуждены внести разъяснения по поводу выезда за границу мужчин из Украины во время действия военного положения, ведь ряд информресурсов сообщил ложную информацию.
Читайте также
«В связи с появлением на информационных ресурсах сообщений о запрете выезда из Украины 17-летним юношам, вносим разъяснения», — говорится в сообщении ГНСУ.
Там отметили, что после введения в Украину военного положения ограничен выезд гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений).
Читайте также
«На 17-летних юношей эти ограничения не распространяются», — отметили в ведомстве.
Кстати, нет и ограничений на выезд из Украины для военнообязанных женщин. Только депутаты и чиновницы имеют ограничения на пересечение границы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.