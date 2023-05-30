В Госпогранслужбе объяснили "запрет выезда за границу 17-летних юношей" Сегодня 09:14 — Казна и Политика

В Госпогранслужбе объяснили "запрет выезда за границу 17-летних юношей"

В сети распространили информацию, что в Украине хотят запретить выезд за границу 17-летних юношей.

Теперь появилось официальное разъяснение по этому поводу от Госпогранслужбы.

В ведомстве отметили, что вынуждены внести разъяснения по поводу выезда за границу мужчин из Украины во время действия военного положения, ведь ряд информресурсов сообщил ложную информацию.

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«В связи с появлением на информационных ресурсах сообщений о запрете выезда из Украины 17-летним юношам, вносим разъяснения», — говорится в сообщении ГНСУ.

Там отметили, что после введения в Украину военного положения ограничен выезд гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений).

«На 17-летних юношей эти ограничения не распространяются», — отметили в ведомстве.

Кстати, нет и ограничений на выезд из Украины для военнообязанных женщин. Только депутаты и чиновницы имеют ограничения на пересечение границы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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