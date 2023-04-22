Нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу: объяснение — Finance.ua
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Нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу: объяснение

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Нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу: объяснение
Нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу: объяснение
В апреле украинцы стали больше ездить за границу и наоборот. Многие интересуются, какие сейчас действуют правила пересечения границы с детьми.
Нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу, сообщает консульство Украины в Гданьске.
Отмечается, что в условиях действующего ныне в Украине военного положения действуют другие правила. Но три из них остаются без изменений:
  • разрешительная система касается только выезда из Украины, на въезд в Украину согласие родителей не требуется;
  • разрешительная система касается только ребенка, которому менее 16 лет. Лицо, которому исполнилось 16 лет, может выезжать из Украины самостоятельно;
  • разрешительная система касается только ребенка, являющегося гражданином Украины.
На время введения в Украине правового режима военного положения действуют положения абзаца 13 пункта 2-3 Правил, согласно которым выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется без нотариально заверенного согласия второго родителя:
  • в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства;
  • при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины)/документов, содержащих сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба разрешит пересечение государственной границы.
Как отмечают в консульстве, обычно свидетельств о рождении хватает, если записанные в нем фамилии и имена родителей и ребенка соответствуют фамилиям и именам в паспортах.
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«Обратите внимание, что статус бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима в таком случае нужно будет подтвердить оригиналами документов, что, пожалуй, сложнее, чем получить разрешение хотя бы одного из родителей на выезд за границу», — отмечают в ведомстве.
Также разрешение на выезд за границу не требуется в случае выезда ребенка в сопровождении другого лица, получившего на это письменное полномочие (доверенность) одного из родителей, заверенное органом опеки и попечительства.
Во всех остальных случаях для выезда ребенка за границу в сопровождении другого человека (соседка, коллега, подруга) необходимо иметь доверенность на выезд ребенка хотя бы от одного родителя.
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По материалам:
РБК-Україна
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