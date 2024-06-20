В Госэнергонадзоре допустили ослабление графиков отключения света — Finance.ua

В Госэнергонадзоре допустили ослабление графиков отключения света
В Украине могут ослабить графики отключения света уже в августе. Такой прогноз связан с несколькими причинами.
Об этом заявил глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян в эфире «Общественного».
Он напомнил, что россияне повредили и уничтожили часть украинских объектов генерации, что привело к дефициту электроэнергии. Такая ситуация потребовала вводить отключения света. Ситуация будет оставаться сложной еще полтора месяца.
По словам Слободяна, сейчас проходят плановые ремонты на атомных энергоблоках. Они обеспечивают более 50% потребностей потребителей даже с учетом оккупации ЗАЭС.
Также он добавил, что перечень объектов критической инфраструктуры в Украине, которые не отключают от света, планируют поделить по сезонам — на летний и зимний.
«Сейчас в перечень включены среди прочего объекты, которые чрезвычайно важны в течение отопительного периода, но летом не работают. Поэтому сейчас их целесообразно исключить из перечня, а с наступлением холодов — вернуть в него», — рассказал глава Госэнергонадзора.
Он уточнил, что ремонт атомных энергоблоков и новые правила электроснабжения объектов критической инфраструктуры могут привести к улучшению ситуации со светом в августе.
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