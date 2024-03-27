В городах Украины запитали критическую инфраструктуру — Finance.ua

В городах Украины запитали критическую инфраструктуру
Во всех пострадавших от массированных российских ракетных атак городах Украины полностью запитана критическая инфраструктура, частично восстановлена работа электротранспорта.
Об этом сообщило Укрэнерго в среду, 27 марта.
«Также возобновлена возможность подачи электроэнергии сетями облэнерго для всех потребителей, обесточенных в результате ракетных и дроновых атак россиян на энергообъекты», — говорится в сообщении.
При этом указано, что на подстанциях Укрэнерго повреждено тяжелое высокотехнологичное оборудование, замена которого требует времени. Поэтому высоковольтные сети не могут передавать большие объемы электроэнергии, необходимые для покрытия всех потребностей потребителей.
Поэтому в наиболее пострадавших регионах потребители получают электроэнергию очередями — действуют графики почасовых отключений. В настоящее время ограничения потребления применены в Харьковской и Одесской областях.
В Хмельницкой области и Кривом Роге сейчас ограничений нет. Но при росте потребления могут применяться меры по ограничению потребления.
Поделиться новостью