В Google признали, что интерес к криптовалютам в Украине растет — недавно был пик — Finance.ua

В Google признали, что интерес к криптовалютам в Украине растет — недавно был пик Сегодня 04:41 — Криптовалюта

В Google признали, что интерес к криптовалютам в Украине растет — недавно был пик

По данным Google Trends, заинтересованность криптовалютами в Украине достиг своего пика. Количество поисковых запросов украинцев, связанных с цифровыми активами, рекордно возросло.

Среди регионов, наиболее интересующихся криптовалютами: Запорожье, Херсон, Киев, Одесса, Харьков. Скачок интереса к цифровым активам произошел в конце января — начале февраля 2023 года. В этот период тренд достиг максимума динамики популярности — 87 из 100.

Что касается ситуации, показатель заинтересованности криптовалютами в Украине составляет 75 из 100. Криптоинвесторов в Украине становится все больше. Несмотря на очень непростые времена для всех граждан, украинцы остаются оптимистично настроенными по поводу своих инвестиций в крипту: верят, что Bitcoin пойдет вверх, а после фиксации прибыли не планируют покидать крипторынок навсегда.

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За время полномасштабного вторжения и военной агрессии россии против Украины общество оценило наибольшее преимущество криптовалютных переводов — их можно делать в любое время и в любую точку планеты. Только за первые три месяца войны Украина получила $125 млн помощи в криптовалюте, она не прекращает поступать до сих пор.

В прошлом году Украина заняла третье место в рейтинге принятия криптовалюты населением. По данным исследовательской компании Tripple A, процент украинцев, владеющих цифровыми активами, за год вырос более чем на 2%. Таким образом, к началу 2022-го криптовалюта была у 15,72% населения, или у 6 млн граждан.

noworries По материалам:

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