В Google признали, что интерес к криптовалютам в Украине растет — недавно был пик — Finance.ua
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В Google признали, что интерес к криптовалютам в Украине растет — недавно был пик

Криптовалюта
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В Google признали, что интерес к криптовалютам в Украине растет — недавно был пик
В Google признали, что интерес к криптовалютам в Украине растет — недавно был пик
По данным Google Trends, заинтересованность криптовалютами в Украине достиг своего пика. Количество поисковых запросов украинцев, связанных с цифровыми активами, рекордно возросло.
Среди регионов, наиболее интересующихся криптовалютами: Запорожье, Херсон, Киев, Одесса, Харьков. Скачок интереса к цифровым активам произошел в конце января — начале февраля 2023 года. В этот период тренд достиг максимума динамики популярности — 87 из 100.
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Что касается ситуации, показатель заинтересованности криптовалютами в Украине составляет 75 из 100. Криптоинвесторов в Украине становится все больше. Несмотря на очень непростые времена для всех граждан, украинцы остаются оптимистично настроенными по поводу своих инвестиций в крипту: верят, что Bitcoin пойдет вверх, а после фиксации прибыли не планируют покидать крипторынок навсегда.
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За время полномасштабного вторжения и военной агрессии россии против Украины общество оценило наибольшее преимущество криптовалютных переводов — их можно делать в любое время и в любую точку планеты. Только за первые три месяца войны Украина получила $125 млн помощи в криптовалюте, она не прекращает поступать до сих пор.
В прошлом году Украина заняла третье место в рейтинге принятия криптовалюты населением. По данным исследовательской компании Tripple A, процент украинцев, владеющих цифровыми активами, за год вырос более чем на 2%. Таким образом, к началу 2022-го криптовалюта была у 15,72% населения, или у 6 млн граждан.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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