В Евросоюзе подписали закон, регулирующий криптовалюты — Finance.ua

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В Евросоюзе подписали закон, регулирующий криптовалюты

Криптовалюта
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В Евросоюзе подписали закон, регулирующий криптовалюты
В Евросоюзе подписали закон, регулирующий криптовалюты
Европейский Союз сделал значительный шаг в регулировании криптовалют — Европарламент принял закон о рынках криптоактивов (MiCA).
31 мая документ был подписан президентом Европейского парламента Робертой Мецолой и министром сельского хозяйства Швеции Петером Куллгреном. Через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС закон вступит в силу. Правда, отдельные положения по стейблкоинам будут внедряться в течение следующих полутора лет.

О чем идет речь в документе

МиСА предлагает криптокомпаниям, включая производителей криптокошельков, получить лицензию на работу в Евросоюзе. Также биржи будут обязаны соблюдать все нормы управления и защиты прав потребителей, действующих на территории ЕС.
Закон о цифровых активах является комплексной попыткой ЕС урегулировать услуги, связанные с криптовалютами, еще не охваченные действующим законодательством. Целью этого регулирования является содействие инновациям и честной конкуренции, обеспечение высокого уровня защиты прав потребителей, поддержание целостности рынка и предоставление возможности провайдерам криптовалютных услуг масштабировать свой бизнес на международной основе.
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Положения, непосредственно относящиеся к стейблкоинам, вступят в силу в июле 2024 года, тогда как большинство других положений будут внедрены не ранее января 2025 года. Такой поэтапный подход призван дать крипторинку достаточное время для адаптации к новой регуляторной политике.
Закон получил подавляющее большинство положительных откликов от крупных игроков криптоиндустрии. Так, генеральный директор Ripple Крис Ларсен высоко оценил положение MiCA, призвав других последовать его примеру. Он, в частности, предложил США черпать вдохновение из комплексного подхода ЕС к регулированию криптовалют. Руководитель Ripple подчеркнул, что для укрепления доверия к криптоиндустрии необходима надежная нормативно-правовая база, и многие другие страны G20 уже разрабатывают подобные рекомендации.
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По материалам:
noworries
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