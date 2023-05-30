Криптовалютный эксперт назвал факторы, необходимые для роста Bitcoin — Finance.ua
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Криптовалютный эксперт назвал факторы, необходимые для роста Bitcoin

Криптовалюта
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Криптовалютный эксперт назвал факторы, необходимые для роста Bitcoin
Криптовалютный эксперт назвал факторы, необходимые для роста Bitcoin
Bitcoin готов вернуться к росту после завершения фазы консолидации.
Такое мнение высказал Тона Уэйс, известный криптовалютный аналитик. Однако, чтобы произошел рост актива, необходимо преодолеть сопротивление в $30 000. В случае успешного преодоления этого уровня Bitcoin может обновить свои нынешние ценовые максимумы.
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«У нас все еще есть немного времени в еженедельном масштабе, пока мы не достигнем нового максимума. Нам нужно еще несколько тысяч. Нам нужно сломить сопротивление на уровне 30 000 долларов, нам нужно перевернуть Lucid SAR, а затем мы столкнемся с некоторым сопротивлением на уровне 34 000 долларов. Теперь 34 000 долларов — это главное сопротивление», — заявил аналитик.
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Индикатор Lucid SAR представляет собой вариацию индикатора Parabolic SAR. Это индикатор направленного тренда. Он объединяет цену и время для расчета тренда и определения точек входа и выхода.
Недавно Тон Уэйс отметил, что вероятность роста Bitcoin значительно выше вероятности падения. В настоящее время биткоин оттолкнулся от уровня $26 000 и сейчас торгуется на уровне $27 240.

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По материалам:
cryptomisto
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