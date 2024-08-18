В Google презентовали умные часы Pixel Watch 3 (фото) — Finance.ua

В Google презентовали умные часы Pixel Watch 3 (фото) 18.08.2024, 02:21 — Технологии&Авто

В Google презентовали умные часы Pixel Watch 3 (фото)

Третье поколение смартчасов Pixel Watch визуально практически не изменилось, зато получило несколько полезных новшеств.

Хотя начать стоит с буквально наибольшего изменения — появления 45 мм версии Pixel Watch 3. Она имеет на 40% больший дисплей, чем 41 мм вариант, поэтому теперь пользователи могут выбрать размер часов, которые им больше подходят.

Кстати, в 41 мм версии размер дисплея тоже немного увеличился, если сравнивать с Pixel Watch 2 — на 10%. Сам же AMOLED LTPO экран в новинке стал ярче — пиковый показатель составляет 2000 нит, минимальный — 1 нит. Частота обновления адаптивная — от 1 до 60 Гц.

Pixel Watch 3 оборудовали чипом Qualcomm SW5100, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти eMMC. Имеются модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, опционально 4G LTE. Появилась поддержка технологии UWB.

Емкость аккумулятора составляет 307 мАч для 41 мм версии и 420 мАч для 45 мм варианта. Google обещает 24 часа автономности с Always-on Display и до 36 часов в режиме энергосбережения. Поддерживается быстрая зарядка — менее получаса хватит, чтобы зарядить гаджет на 50%.

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Смартчасы получили набор датчиков и сенсоров для мониторинга частоты сердечных сокращений, SpO2, различных спортивных показателей. Девайс может делать ЭКГ, измерять температуру тела, а также Pixel Watch 3 способен обнаруживать потерю пульса пользователем.

Если устройство это зафиксирует, оно сначала покажет соответствующее уведомление и, при отсутствии реакции со стороны владельца, самостоятельно позвонит в службу спасения и предоставит нужную информацию.

Также Pixel Watch 3 позволяет создавать кастомные программы тренировок, совершенствовать собственные показатели с помощью аналитики от Google AI, получать утренние отчеты о вашей активности, качестве сна и готовности к новым тренировкам. Часть функциональности доступна только по подписке Fitbit Premium.

Среди дополнительных функций можно отметить способность часов управлять камерой вашего смартфона Pixel, наличие встроенного диктофона, возможность управлять телевизором и просматривать видео с камеры Nest.

Стоимость 41 мм версии Pixel Watch 3 составляет $349. Вариант 45 мм стоит $399.

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