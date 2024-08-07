Casio выпустила смартчасы с автономностью в 2 года — Finance.ua

Casio выпустила смартчасы с автономностью в 2 года 07.08.2024, 00:40 — Фондовый рынок

Компания Casio презентовала модель WS-B1000 — гибрид традиционных электронных часов с ЖК-дисплеем и фитнес-трекера. Об этом сообщает Gizmochina.

Это позволяет устройству совмещать функции современной носимой электроники с сохранением длительной автономности. Casio уже раскрыла ключевые характеристики гаджета и объявила его цену.

Casio WS-B1000 имеют трансфлективный ЖК-дисплей, похожий на обычные часы. В то же время, как фитнес-трекер, они могут подключаться к смартфону через Bluetooth для синхронизации времени, будильников и поиска телефона. Часы также считают количество пройденных шагов.

С помощью мобильного приложения можно устанавливать ежедневные цели по количеству шагов. Если цель не достигнута, часы выдают звуковой сигнал и показывают иконку напоминания на дисплее. Также можно просмотреть график количества шагов за последние семь часов. Среди дополнительных функций устройства есть секундомер с памятью, таймер, пять будильников, ежечасный звуковой сигнал, подсветка экрана продолжительностью 1,5 или 3 секунды, водонепроницаемость на глубине до 100 метров и двухлетняя автономность от батарейки CR2016.

Часы Casio WS-B1000 уже поступили в продажу в США по цене $55. Напомним, китайский производитель смартфонов Xiaomi представил свой первый электромобиль SU7 и объявил о планах войти в пятерку крупнейших мировых автопроизводителей.

Компания Xiaomi заявила о неожиданном успехе своих электромобилей на китайском рынке. Компания Xiaomi анонсировала выход флагманского Redmi K70 Extreme Edition, который, по словам производителя, имеет самые высокие в своей ценовой категории показатели производительности, частоты кадров и энергоэффективности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.