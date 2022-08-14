В Google определили наиболее заинтересованную в криптовалюте страну — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Google определили наиболее заинтересованную в криптовалюте страну

Финтех и Карты
0
В Google определили наиболее заинтересованную в криптовалюте страну
В Google определили наиболее заинтересованную в криптовалюте страну
Нигерия возглавляет рейтинг мирового поиска информации в интернете о криптовалюте. CoinGecko опубликовал исследование, основанное на активности в Google Trends. Из 15 изучаемых стран Нигерия оказалась на первом месте по поиску криптовалютной информации в Google.
Статистика показывает, что население Нигерии больше всего искало запросы «криптовалюта», «инвестировать в криптовалюту» и «купить криптовалюту». И это несмотря на то, что интенсивность поиска по слову «инвестиции в криптовалюту» снизилась по всему миру, особенно после апрельского краха крипторынка.
Читайте также
Из-за низкого уровня финансовых услуг в стране нигерийцы с большим интересом смотрят в сторону криптовалют. По состоянию на апрель 2022 года 35% нигерийцев являются инвесторами крипторынка — говорится в отчете KuCoin:
«Опрос показал, что женщины составляют 50% криптоинвесторов наравне с мужчинами. Распределение причин инвестирования демонстрирует, что 53% инвесторов считают криптовалюты надежным средством хранения средств, 50% инвестируют, чтобы получить большую прибыль в долгосрочной перспективе, 40% пытаются начать собственный бизнес и улучшить условия жизни, 36% инвестируют в дополнительный источник дохода к своей зарплате. 34% стремятся достичь финансовой независимости, а 26% надеются полагаться на криптовалюты как на основной источник дохода без необходимости дополнительно работать».
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.