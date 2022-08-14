В Google определили наиболее заинтересованную в криптовалюте страну — Finance.ua

В Google определили наиболее заинтересованную в криптовалюте страну Сегодня 06:03 — Финтех и Карты

В Google определили наиболее заинтересованную в криптовалюте страну

Нигерия возглавляет рейтинг мирового поиска информации в интернете о криптовалюте. CoinGecko опубликовал исследование, основанное на активности в Google Trends. Из 15 изучаемых стран Нигерия оказалась на первом месте по поиску криптовалютной информации в Google.

Статистика показывает, что население Нигерии больше всего искало запросы «криптовалюта», «инвестировать в криптовалюту» и «купить криптовалюту». И это несмотря на то, что интенсивность поиска по слову «инвестиции в криптовалюту» снизилась по всему миру, особенно после апрельского краха крипторынка.

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Из-за низкого уровня финансовых услуг в стране нигерийцы с большим интересом смотрят в сторону криптовалют. По состоянию на апрель 2022 года 35% нигерийцев являются инвесторами крипторынка — говорится в отчете KuCoin

«Опрос показал, что женщины составляют 50% криптоинвесторов наравне с мужчинами. Распределение причин инвестирования демонстрирует, что 53% инвесторов считают криптовалюты надежным средством хранения средств, 50% инвестируют, чтобы получить большую прибыль в долгосрочной перспективе, 40% пытаются начать собственный бизнес и улучшить условия жизни, 36% инвестируют в дополнительный источник дохода к своей зарплате. 34% стремятся достичь финансовой независимости, а 26% надеются полагаться на криптовалюты как на основной источник дохода без необходимости дополнительно работать».

noworries По материалам:

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