В ОАЭ ужесточили контроль за покупкой недвижимости с оплатой в криптовалюте — Finance.ua
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В ОАЭ ужесточили контроль за покупкой недвижимости с оплатой в криптовалюте

Финтех и Карты
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В ОАЭ ужесточили контроль за покупкой недвижимости с оплатой в криптовалюте
В ОАЭ ужесточили контроль за покупкой недвижимости с оплатой в криптовалюте
Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обязали агентов по недвижимости предупреждать органы по отмыванию денег о сделках с оплатой в цифровых активах.
Об этом сообщает агентство Emirates.
На фоне появления в ОАЭ криптовалютных компаний некоторые местные застройщики объявили о начале приема платежей в биткоине и Ethereum. В апреле такую возможность клиентам предоставил один из крупнейших девелоперов Дубая DAMAC Properties.
Требования распространяются на физических и юридических лиц, а также сделки на сумму более 55 000 дирхамов (~$15 000). Покупка может быть как полностью оплачена криптовалютой, так и частично — минимальный лимит не установлен.
«Введение правил отчетности для определенных сделок в сфере недвижимости является еще одним примером того, как ОАЭ координируют действия правительства и частного сектора для укрепления национальной структуры для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», — заявил министр юстиции Абдулла Султан бин Аввад Аль Нуайми.
Брокеры, агенты и юридические фирмы должны отправлять отчеты в Подразделение финансовой разведки ОАЭ.
По материалам:
Forklog
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