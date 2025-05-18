В Google Chrome интегрируют ИИ для борьбы с мошенничеством — Finance.ua

В Google Chrome интегрируют ИИ для борьбы с мошенничеством Сегодня 06:07 — Технологии&Авто

В Google Chrome интегрируют ИИ для борьбы с мошенничеством

Google объявил об обновлении функции расширенной защиты в браузере Chrome, где большая языковая модель Gemini Nano позволит защитить пользователей от мошенничества.

Об этом сообщает Engadget.

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В Google заявили, что большая мультимодальная языковая модель позволяет Chrome защищать людей от мошенничества, с которым компания ранее не сталкивалась.

«Gemini Nano идеально подходит для этого благодаря своей способности анализировать разнообразную и сложную природу вебсайтов, помогая нам быстрее адаптироваться к новым мошенническим тактикам», — говорится в заявлении.

Как это будет работать

Компания надеется в скором времени представить эту функцию на устройствах Android и планирует использовать искусственный интеллект против разнообразных мошеннических угроз в будущем.

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Теперь пользователи Android получат лучшую защиту от мошеннических уведомлений в Chrome.

Для этого Google снова применяет машинное обучение. Если система обнаружит подозрительное уведомление, Chrome покажет предупреждение и предложит либо просмотреть его, либо отписаться.

Если же это была ошибочная блокировка, можно будет разрешить уведомление от этого сайта в дальнейшем.

Укрінформ По материалам:

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