В Google Chrome интегрируют ИИ для борьбы с мошенничеством — Finance.ua
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В Google Chrome интегрируют ИИ для борьбы с мошенничеством

Технологии&Авто
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В Google Chrome интегрируют ИИ для борьбы с мошенничеством
В Google Chrome интегрируют ИИ для борьбы с мошенничеством
Google объявил об обновлении функции расширенной защиты в браузере Chrome, где большая языковая модель Gemini Nano позволит защитить пользователей от мошенничества.
Об этом сообщает Engadget.
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В Google заявили, что большая мультимодальная языковая модель позволяет Chrome защищать людей от мошенничества, с которым компания ранее не сталкивалась.
«Gemini Nano идеально подходит для этого благодаря своей способности анализировать разнообразную и сложную природу вебсайтов, помогая нам быстрее адаптироваться к новым мошенническим тактикам», — говорится в заявлении.

Как это будет работать

Компания надеется в скором времени представить эту функцию на устройствах Android и планирует использовать искусственный интеллект против разнообразных мошеннических угроз в будущем.
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Теперь пользователи Android получат лучшую защиту от мошеннических уведомлений в Chrome.
Для этого Google снова применяет машинное обучение. Если система обнаружит подозрительное уведомление, Chrome покажет предупреждение и предложит либо просмотреть его, либо отписаться.
Если же это была ошибочная блокировка, можно будет разрешить уведомление от этого сайта в дальнейшем.
По материалам:
Укрінформ
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