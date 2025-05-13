Google обновил логотип впервые за 10 лет (фото) — Finance.ua

Google обновил логотип впервые за 10 лет (фото)
После обновления почти 10 лет назад Google обновляет свой знаковый логотип «G».
1 сентября 2015 года компания существенно обновила свой логотип на современный шрифт под названием Product Sans. Как часть этого, значок G изменился с малой белой буквы g на синем фоне на круглый дизайн, который мы видим уже в течение последних 10 лет.
«Это достаточно тонкое изменение, которое можно и не заметить, особенно если вы чаще всего видите значок на экране смартфона», — уточнили на портале. Там добавили, что на сегодняшний день нет признаков того, что Google планирует обновить свой основной логотип из 6 букв.
Сейчас Google обновляет иконку так, чтобы больше не было четырех цветных секций. Вместо этого красный переходит в желтый, желтый в зеленый, а зеленый в синий.
Теперь эта новая иконка уже используется в Поиске Google для iOS, а в понедельник иконка появилась на Android в приложении Google 16.18 (бета-версия).
Не похоже, что Google сегодня обновляет свой главный логотип из шести букв, и не ясно, меняются ли логотипы других продуктов.
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