В Gmail теперь можно улучшать электронные письма с помощью ИИ — Finance.ua

В Gmail теперь можно улучшать электронные письма с помощью ИИ
В электронной почте Gmail ввели дополнительные функции искусственного интеллекта Gemini от Google. Пользователи могут усовершенствовать свои письма и создавать их быстрее.
Об этом говорится в сообщении Google.
В Gmail обновили функцию «Помогите мне писать», которая улучшает электронные письма, черновики на веб-устройствах и мобильных устройствах. Она доступна для Android и iOS.
Инструменты могут использовать те, кто имеет подписку на Google One AI Premium или ранее оплатили дополнение Gemini от Google для Workspace. У таких людей будет автоматически появляться кнопка «Помогите мне написать», когда они будут открывать пустой черновик письма. Когда там будет более 12 слов, пользователи будут видеть новый ярлык «Уточнить мой черновик» — он будет содержать опции «Отшлифовать», «Формализовать», «Уточнить» или «Сократить».
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