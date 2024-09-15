В Германии существенно уменьшилось количество украинцев, пользующихся временной защитой — Finance.ua

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В Германии существенно уменьшилось количество украинцев, пользующихся временной защитой

Мир
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В Германии существенно уменьшилось количество украинцев, пользующихся временной защитой
В Германии существенно уменьшилось количество украинцев, пользующихся временной защитой
В Германии статуса временной защиты лишились около четверти миллиона украинских беженцев.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Евростатом.

Причины

С июля текущего года Германия исключила из реестра лиц, пользующихся временной защитой, всех, чей статус уже недействителен.
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Это касается как тех, кто получил другой статус защиты, так и тех, кто окончательно уехал из Германии.
По сравнению с концом июня 2024 года это привело к значительному уменьшению количества лиц под временной защитой, о котором сообщает Германия, — на 236 925 (-17,6%).

Сколько украинцев находятся под временной защитой в ЕС

В целом по состоянию на 31 июля 2024 года статус временной защиты в ЕС имели чуть более 4,1 миллиона неграждан ЕС, бежавших из Украины в результате российской агрессии.
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Германия остается страной ЕС, принявшей наибольшее количество бенефициаров временной защиты из Украины на конец июля 2024 года — 1 110 600 человек.
На втором месте — Польша (976 205), на третьем — Чехия (369 610).
Напомним, недавний отчет Немецкого института экономики (IW) показывает решающую роль иностранных работников в экономике Восточной Германии.
Согласно отчету, в прошлом году в восточных федеральных землях было трудоустроено более 403 000 граждан других стран, что составляет значительное увеличение на 173 000 за последние пять лет.

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По материалам:
Європейська правда
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