В Германии существенно уменьшилось количество украинцев, пользующихся временной защитой — Finance.ua

В Германии существенно уменьшилось количество украинцев, пользующихся временной защитой Сегодня 13:14 — Мир

В Германии существенно уменьшилось количество украинцев, пользующихся временной защитой

В Германии статуса временной защиты лишились около четверти миллиона украинских беженцев.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Евростатом.

Причины

С июля текущего года Германия исключила из реестра лиц, пользующихся временной защитой, всех, чей статус уже недействителен.

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Это касается как тех, кто получил другой статус защиты, так и тех, кто окончательно уехал из Германии.

По сравнению с концом июня 2024 года это привело к значительному уменьшению количества лиц под временной защитой, о котором сообщает Германия, — на 236 925 (-17,6%).

Сколько украинцев находятся под временной защитой в ЕС

В целом по состоянию на 31 июля 2024 года статус временной защиты в ЕС имели чуть более 4,1 миллиона неграждан ЕС, бежавших из Украины в результате российской агрессии.

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Германия остается страной ЕС, принявшей наибольшее количество бенефициаров временной защиты из Украины на конец июля 2024 года — 1 110 600 человек.

На втором месте — Польша (976 205), на третьем — Чехия (369 610).

Напомним, недавний отчет Немецкого института экономики (IW) показывает решающую роль иностранных работников в экономике Восточной Германии.

Согласно отчету, в прошлом году в восточных федеральных землях было трудоустроено более 403 000 граждан других стран, что составляет значительное увеличение на 173 000 за последние пять лет.

Європейська правда По материалам:

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