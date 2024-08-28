Экономика востока Германии не сможет расти без иностранных мигрантов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экономика востока Германии не сможет расти без иностранных мигрантов

Мир
41
Иностранные работники стали неотъемлемой частью экономики восточных земель Германии, без которых она не сможет расти.
Об этом идет речь в новом исследовании Немецкого института экономики (IW), передает Deutsche Welle.
«В 2023 году в пяти восточных землях Германии работало около 403 000 человек с иностранными паспортами, что примерно на 173 000 больше, чем пять лет назад. Они принесли 24,6 миллиарда евро ($27,6 миллиарда), что составляет примерно 5,8% валовой добавленной стоимости Восточной Германии», — сообщают авторы исследования.
Читайте также
В IW утверждают, что иностранные работники незаменимы для восточных земель ФРГ, ведь с 2018 по 2023 год количество работающих немцев в этом регионе уменьшилось на 116 тысяч.
Учитывая это, немецкие ученые критикуют позицию правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), популярность которой растет накануне предстоящих земельных выборов.
«АдГ постоянно нападает на иммигрантов, пользуясь при этом благоприятными цифрами опросов. В то же время многие иммигранты живут в страхе. Ирония заключается в том, что именно иммигранты помогают экономике Восточной Германии», — отмечают в IW.
Читайте также
В институте отмечают, что если бы за последние пять лет в регион прибыло меньше иммигрантов, он столкнулся бы с экономическим спадом, а не с ростом.
Исследование IW указывает, что Саксония извлекла наибольшую выгоду от иностранной рабочей силы (на нее приходится 7,9 миллиарда евро дохода), за ней следуют Бранденбург (6,8 миллиарда евро) и Тюрингия (3,9 миллиарда евро).
Среди работающих на востоке иммигрантов авторы исследования количественно выделяют выходцев из Польши, Чехии, Румынии, Украины, Индии и Вьетнама. Большинство иностранных работников из этих стран работают в жилищном и дорожном строительстве, а также в сфере временных услуг.
Читайте также
Как сообщалось, по состоянию на конец июня 2024 года статус временной защиты в ЕС получили около 4,32 миллиона граждан других стран, уехавших из Украины после начала полномасштабной российской агрессии.
Наибольшее количество беженцев из Украины, оформивших статус временной защиты, зарегистрировали в Германии (1,36 млн человек; 31,2% от общего количества в ЕС), Польше (966,78 тыс.; 22,4%) и Чехии (360,78 тис.; 8,4%).
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.