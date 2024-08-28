Экономика востока Германии не сможет расти без иностранных мигрантов — Finance.ua

Экономика востока Германии не сможет расти без иностранных мигрантов Сегодня 07:14 — Мир

Иностранные работники стали неотъемлемой частью экономики восточных земель Германии, без которых она не сможет расти.

Об этом идет речь в новом исследовании Немецкого института экономики (IW), передает Deutsche Welle.

«В 2023 году в пяти восточных землях Германии работало около 403 000 человек с иностранными паспортами, что примерно на 173 000 больше, чем пять лет назад. Они принесли 24,6 миллиарда евро ($27,6 миллиарда), что составляет примерно 5,8% валовой добавленной стоимости Восточной Германии», — сообщают авторы исследования.

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В IW утверждают, что иностранные работники незаменимы для восточных земель ФРГ, ведь с 2018 по 2023 год количество работающих немцев в этом регионе уменьшилось на 116 тысяч.

Учитывая это, немецкие ученые критикуют позицию правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), популярность которой растет накануне предстоящих земельных выборов.

«АдГ постоянно нападает на иммигрантов, пользуясь при этом благоприятными цифрами опросов. В то же время многие иммигранты живут в страхе. Ирония заключается в том, что именно иммигранты помогают экономике Восточной Германии», — отмечают в IW.

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В институте отмечают, что если бы за последние пять лет в регион прибыло меньше иммигрантов, он столкнулся бы с экономическим спадом, а не с ростом.

Исследование IW указывает, что Саксония извлекла наибольшую выгоду от иностранной рабочей силы (на нее приходится 7,9 миллиарда евро дохода), за ней следуют Бранденбург (6,8 миллиарда евро) и Тюрингия (3,9 миллиарда евро).

Среди работающих на востоке иммигрантов авторы исследования количественно выделяют выходцев из Польши, Чехии, Румынии, Украины, Индии и Вьетнама. Большинство иностранных работников из этих стран работают в жилищном и дорожном строительстве, а также в сфере временных услуг.

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Как сообщалось, по состоянию на конец июня 2024 года статус временной защиты в ЕС получили около 4,32 миллиона граждан других стран, уехавших из Украины после начала полномасштабной российской агрессии.

Наибольшее количество беженцев из Украины, оформивших статус временной защиты, зарегистрировали в Германии (1,36 млн человек; 31,2% от общего количества в ЕС), Польше (966,78 тыс.; 22,4%) и Чехии (360,78 тис.; 8,4%).

Фінансовий клуб По материалам:

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