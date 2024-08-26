Денежная помощь в Германии: за что могут урезать выплаты — Finance.ua
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Денежная помощь в Германии: за что могут урезать выплаты

Личные финансы
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Денежная помощь в Германии: за что могут урезать выплаты
Денежная помощь в Германии: за что могут урезать выплаты
По состоянию на август 2024 г. украинцы в Германии могут получать пособие по безработице, которое выплачивается при условии, что они постоянно проживают в стране. Портал Ukrainians in Germany рассказал, какие санкции могут налагаться на украинцев, не соблюдающих правила получения этих выплат.

Помощь Bürgergeld: суммы выплат

В Германии был введен новый вид пособия по безработице под названием Bürgergeld (гражданский доход). Эту помощь выплачивает Джобцентр, а предоставляется она людям, чей доход ниже прожиточного минимума и которые не имеют возможности работать. В эту категорию входят и украинские беженцы, получившие временную защиту в Германии.
В 2024 году размер пособия Bürgergeld составляет:
  • одинокие лица/одинокие родители — 563 евро;
  • в семейной паре на одного партнера — 506 евро;
  • взрослые в заведениях — 451 евро;
  • подростки 14−17 лет — 471 евро;
  • дети 6−13 лет — 390 евро;
  • дети до 5 лет — 357 евро.
К примеру, семья, состоящая из матери и двоих детей в возрасте 6 и 14 лет, получает 1424 евро. Дополнительно центр занятости предоставляет 750−850 евро на человека на аренду жилья.

Санкции за нарушение условий получения помощи

Нарушение условий получения Bürgergeld может привести к сокращению или полному лишению выплат.
Предполагается, что человек, получающий помощь Bürgergeld, находится в поиске работы. Поэтому, если лицо, получающее финансовую поддержку, отказывается от предложенной работы, соответствующей ее профессии или квалификации — оно может потерять часть выплачиваемых средств.
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Основными нарушениями, из-за которых можно потерять определенную часть своих выплат социальной помощи Bürgergeld, могут быть следующие.

Отказ от посещения интеграционных курсов, предложенной работы, семинаров по трудоустройству и т. п.

В таком случае сумму пособия уменьшают на:
  • 10% на 1 месяц за первое нарушение;
  • 20% на 2 месяца за повторное нарушение;
  • 30% на 3 месяца за третье нарушение.
Уменьшение размера пособия на 1 месяц происходит в любом случае. Последующего уменьшения можно избежать, если вернуться к исполнению обязанностей, например, начать посещать курсы немецкого.

Игнорирование назначенной Джобцентром встречи

Каждый раз, когда вы игнорируете встречу без уважительной причины, помощь уменьшают на 10% ежемесячно. Санкции могут суммировать, однако размер их уменьшения не должен превышать 30%.

Увольнение с работы без уважительной причины

В случае увольнения с работы без уважительной причины денежную помощь могут уменьшить на 30% сроком на 3 месяца.
Если получатель не предоставил или скрыл правдивую информацию о собственном имуществе или дополнительном доходе, то социальная служба потребует возврата выплаченных средств. Также в их компетенции налагать административные штрафы на нарушителя. Более того, целенаправленное сокрытие данных может считаться мошенничеством в крупных размерах и наказывается лишением свободы на 5 лет.
Кроме того, утаивание доходов или имущества может быть основанием для возврата выплаченных средств и наложения штрафа. В случае умышленного мошенничества нарушитель может получить до пяти лет лишения свободы.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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