Денежная помощь в Германии: за что могут урезать выплаты — Finance.ua

Денежная помощь в Германии: за что могут урезать выплаты
По состоянию на август 2024 г. украинцы в Германии могут получать пособие по безработице, которое выплачивается при условии, что они постоянно проживают в стране. Портал Ukrainians in Germany рассказал, какие санкции могут налагаться на украинцев, не соблюдающих правила получения этих выплат.
Помощь Bürgergeld: суммы выплат
В Германии был введен новый вид пособия по безработице под названием Bürgergeld (гражданский доход). Эту помощь выплачивает Джобцентр, а предоставляется она людям, чей доход ниже прожиточного минимума и которые не имеют возможности работать. В эту категорию входят и украинские беженцы, получившие временную защиту в Германии.
В 2024 году размер пособия Bürgergeld составляет:
- одинокие лица/одинокие родители — 563 евро;
- в семейной паре на одного партнера — 506 евро;
- взрослые в заведениях — 451 евро;
- подростки 14−17 лет — 471 евро;
- дети 6−13 лет — 390 евро;
- дети до 5 лет — 357 евро.
К примеру, семья, состоящая из матери и двоих детей в возрасте 6 и 14 лет, получает 1424 евро. Дополнительно центр занятости предоставляет 750−850 евро на человека на аренду жилья.
Санкции за нарушение условий получения помощи
Нарушение условий получения Bürgergeld может привести к сокращению или полному лишению выплат.
Предполагается, что человек, получающий помощь Bürgergeld, находится в поиске работы. Поэтому, если лицо, получающее финансовую поддержку, отказывается от предложенной работы, соответствующей ее профессии или квалификации — оно может потерять часть выплачиваемых средств.
Основными нарушениями, из-за которых можно потерять определенную часть своих выплат социальной помощи Bürgergeld, могут быть следующие.
Отказ от посещения интеграционных курсов, предложенной работы, семинаров по трудоустройству
и т. п.
В таком случае сумму пособия уменьшают на:
- 10% на 1 месяц за первое нарушение;
- 20% на 2 месяца за повторное нарушение;
- 30% на 3 месяца за третье нарушение.
Уменьшение размера пособия на 1 месяц происходит в любом случае. Последующего уменьшения можно избежать, если вернуться к исполнению обязанностей, например, начать посещать курсы немецкого.
Игнорирование назначенной Джобцентром встречи
Каждый раз, когда вы игнорируете встречу без уважительной причины, помощь уменьшают на 10% ежемесячно. Санкции могут суммировать, однако размер их уменьшения не должен превышать 30%.
Увольнение с работы без уважительной причины
В случае увольнения с работы без уважительной причины денежную помощь могут уменьшить на 30% сроком на 3 месяца.
Если получатель не предоставил или скрыл правдивую информацию о собственном имуществе или дополнительном доходе, то социальная служба потребует возврата выплаченных средств. Также в их компетенции налагать административные штрафы на нарушителя. Более того, целенаправленное сокрытие данных может считаться мошенничеством в крупных размерах и наказывается лишением свободы на 5 лет.
Кроме того, утаивание доходов или имущества может быть основанием для возврата выплаченных средств и наложения штрафа. В случае умышленного мошенничества нарушитель может получить до пяти лет лишения свободы.
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