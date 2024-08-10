Украинские врачи-беженцы не имеют возможности работать в Германии — Finance.ua
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Украинские врачи-беженцы не имеют возможности работать в Германии

Мир
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Украинские врачи-беженцы не имеют возможности работать в Германии
Украинские врачи-беженцы не имеют возможности работать в Германии
Из-за бюрократических трудностей большинство украинских врачей-беженцев пока не могут работать в Германии.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Нехватка специалистов-медиков в Германии усиливается, при этом лишь незначительное количество медиков из Украины смогло начать медицинскую практику.
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«85% украинских врачей-беженцев все еще ждут лицензии в ФРГ. В 2022 году в Германии ежемесячно закрывалось в среднем по одной больнице, (что происходит из-за нехватки специалистов. — Ред.)» — приводит статистику издание.
По данным Deutsche Welle, с февраля 2022 года минимум 1674 украинских врача подали заявки на получение лицензии для медицинской практики в Германии, но только 187 из них получили разрешение.
Издание отмечает, что время ожидания от подачи заявки до получения лицензии может занять от 15 месяцев до 3 лет.
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Глава Федерации больниц Германии Геральд Гасс заявил о «катастрофическом результате». Он подверг критике чрезмерную немецкую бюрократию.
«Мы просто не можем больше позволить себе оставлять квалифицированных работников на помощи вместо того, чтобы направлять их туда, где они срочно нужны и хотят работать», — прокомментировал он.
С такими проблемами сталкиваются врачи не только из Украины. Welt пишет, что врачам из стран, не входящих в ЕС, обычно требуется от 15 месяцев до трех лет для получения лицензии в Германии.
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Издание описало, что большинство врачей в стране планируют уйти из профессии еще до пенсии из-за стресса и большого количества работы. Все больше медиков переходит на неполный рабочий день.
Также в ближайшие годы около 80 тыс. немецких врачей выйдут на пенсию, что обострит проблему дефицита медицинского персонала.
Напомним, западная часть ФРГ стала самым популярным регионом среди украинских беженцев. А в городах Берлин и Гамбург, одновременно являющихся федеральными землями, наибольшая концентрация украинцев по отношению к местным жителям.
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