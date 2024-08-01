Один из регионов Германии не будет выдавать мужчинам из Украины документ для поездок за границу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Один из регионов Германии не будет выдавать мужчинам из Украины документ для поездок за границу

63
Один из регионов Германии не будет выдавать мужчинам из Украины документ для поездок за границу
Один из регионов Германии не будет выдавать мужчинам из Украины документ для поездок за границу
В немецкой федеральной земле Гессен украинским мужчинам призывного возраста не будут выдавать документ для поездок за границу, заменяющий загранпаспорт.
Об этом сообщает DW.
Читайте также
Министерство труда и социальных дел Гессена предоставило соответствующий ответ 31 июля на запрос депутатской фракции правопопулистской партии «Альтернатива для Германии».
«Ведомства по делам иностранцев Гессена, как правило, не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны уехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы», — отмечают в министерстве.
В Гессене проживает около 20 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В министерстве также добавили, что поощрение мужчин к возвращению в Украину и участию в защите от российской агрессии является «понятными интересами Украины».
Читайте также
Следует добавить, что немецкие проездные документы могут заменять загранпаспорта и выдаются иностранцам в особых случаях. Их выдают лицам, которые могут доказать, что не могут получить паспорт или не имеют его. Каждое подобное решение принимается индивидуально.
Напомним, весной 2024 года правительство ограничило предоставление административных услуг за рубежом для мужчин призывного возраста. Это решение было принято из-за вступившего в силу 18 мая нового закона о мобилизации.
В начале июня правительство приняло постановление, согласно которому украинские мужчины призывного возраста не смогут получить паспорт за рубежом без военно-учетных документов.

Для беженцев в Германии: выплаты, сроки, условия

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.