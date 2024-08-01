Один из регионов Германии не будет выдавать мужчинам из Украины документ для поездок за границу — Finance.ua

Один из регионов Германии не будет выдавать мужчинам из Украины документ для поездок за границу Сегодня 17:38

Один из регионов Германии не будет выдавать мужчинам из Украины документ для поездок за границу

В немецкой федеральной земле Гессен украинским мужчинам призывного возраста не будут выдавать документ для поездок за границу, заменяющий загранпаспорт.

Об этом сообщает DW.

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Министерство труда и социальных дел Гессена предоставило соответствующий ответ 31 июля на запрос депутатской фракции правопопулистской партии «Альтернатива для Германии».

«Ведомства по делам иностранцев Гессена, как правило, не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны уехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы», — отмечают в министерстве.

В Гессене проживает около 20 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В министерстве также добавили, что поощрение мужчин к возвращению в Украину и участию в защите от российской агрессии является «понятными интересами Украины».

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Следует добавить, что немецкие проездные документы могут заменять загранпаспорта и выдаются иностранцам в особых случаях. Их выдают лицам, которые могут доказать, что не могут получить паспорт или не имеют его. Каждое подобное решение принимается индивидуально.

Напомним, весной 2024 года правительство ограничило предоставление административных услуг за рубежом для мужчин призывного возраста. Это решение было принято из-за вступившего в силу 18 мая нового закона о мобилизации.

В начале июня правительство приняло постановление, согласно которому украинские мужчины призывного возраста не смогут получить паспорт за рубежом без военно-учетных документов.

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