В Германии согласовали налоговые льготы для электромобилей — Finance.ua

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В Германии согласовали налоговые льготы для электромобилей

Личные финансы
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В Германии согласовали налоговые льготы для электромобилей
В Германии согласовали налоговые льготы для электромобилей
Кабинет Министров Германии согласовал понижение налогов для стимулирования использования электромобилей.
Об этом сообщает Reuters.
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Германия стремится повысить уровень использования электромобилей, количество новых регистраций которых в июле упало на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно официальным данным.

Что предполагает документ

Компании могут вычесть до 40% стоимости новых электромобилей и автомобилей с нулевым уровнем выбросов из своих налоговых счетов на следующий год после их приобретения, постепенно снижая до 6% на шестой год.
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По оценкам правительства, среднегодовые расходы на данную меру составят около 514 млн дол. в период с 2024 по 2028 год, когда истечет срок действия налоговой льготы.
Кроме того, льготный налоговый режим, который сейчас применяется к электрическим и служебным автомобилям с нулевым уровнем выбросов стоимостью менее 70 тыс. евро, также будет распространяться на автомобили стоимостью 95 000 евро или меньше согласно предложению.
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Напомним, в Германии доля продаж электромобилей снизилась на 36,8% до 30 762 проданных единиц в июле 2024 года по сравнению с 48 682 экземплярами, реализованными за аналогичный период 2023 года.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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