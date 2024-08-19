Импорт новых электромобилей из Китая в ЕС упал после введения пошлин — Finance.ua

Импорт новых электромобилей из Китая в ЕС упал после введения пошлин 19.08.2024, 00:09 — Технологии&Авто

Импорт новых электромобилей из Китая в ЕС упал после введения пошлин

Число новых электромобилей, зарегистрированных в ЕС китайскими автопроизводителями в июле, сократилось на 45% по сравнению с июнем.

Об этом сообщает Bloomberg.

Число электромобилей, зарегистрированных в ЕС китайскими автопроизводителями, такими как BYD Co. и MG корпорации SAIC Motor Corp., в прошлом месяце сократилось на 45% по сравнению с июнем.

Читайте также Китайский Hyperloop успешно прошел очередной этап испытаний

В июле тарифы Европейского союза замедлили приток электромобилей китайского производства, поскольку блок принял меры по защите своих автопроизводителей. Падение могло быть увеличено автопроизводителями, которые спешили доставить электромобили дилерам до вступления в силу дополнительных пошлин 5 июля.

В Германии китайские бренды составили 8% регистрации транспортных средств в июле, что ниже 13% в июне. Во Франции падение составило 5% из 8%. В Великобритании, не являющейся членом ЕС, китайские бренды набрали обороты.

Сообщается, что в целом китайские бренды не сильно отстали от общего 36% спада продаж электромобилей в 16 странах.

Читайте также В Китае составили рейтинг качества электромобилей и гибридов

С 2019 года MG, BYD и другие неуклонно росли — их доля на рынке электромобилей ЕС в июле составила 8,5% по сравнению с 7,4% годом ранее.

Хотя электромобили по-прежнему составляют небольшую часть всего европейского рынка, со временем они будут доминировать, поскольку автомобили с двигателями внутреннего сгорания постепенно выводятся из обращения.

В июле BYD продала втрое больше электромобилей на 16 рынках, чем годом ранее. MG, часть китайского государственного SAIC, сообщила о падении продаж на 20% в июле по сравнению с прошлым годом, а продажи Polestar упали на 42%.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.