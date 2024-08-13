В Китае составили рейтинг качества электромобилей и гибридов — Finance.ua

В Китае составили рейтинг качества электромобилей и гибридов 13.08.2024, 02:26 — Технологии&Авто

В Китае составили рейтинг качества электромобилей и гибридов

Китайское подразделение американского агентства J.D. Power составило рейтинг качества электромобилей и гибридов. Для этого был проведен опрос почти 10 тысяч владельцев новых автомобилей, находящихся в эксплуатации от двух до шести месяцев, и сформировано количество проблем на 100 автомобилей, пишет avtomir.ua

Автовладельцам предлагалось оценить машины в девяти категориях: дисплей, экстерьер, интерьер, мультимедийная система, сидение, вождение, электронные помощники, силовая установка и климат-контроль. Изучив результаты, эксперты китайской JD Power пришли к выводу, что в целом качество автомобилей снизилось. Такое явление они связывают с тем, что на фоне конкуренции компании стараются как можно быстрее вывести на рынок новинки, часто жертвуя временем на разработку и разными проверками.

В сегменте электромобилей и гибридов победил Zeekr 001, оценка которого составила 171 балл. На втором месте с результатом 174 балла — Li L9. Ну, а на третьем месте оказался Nio ES8 (177 баллов). Кстати, эти данные отличаются от тех, которые раньше привела Китайская ассоциация качества — тогда Li L9 занял последнее место в списке качественных машин.

Наименее качественным по версии JD Power стал электрический BYD Song Plus EV, набравший 248 баллов. Чуть лучший результат имеет его гибридная модификация — 242 балла. На третьей строчке антирейтинга находится Baojun Yep (238 баллов).

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