В Китае составили рейтинг качества электромобилей и гибридов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Китае составили рейтинг качества электромобилей и гибридов

Технологии&Авто
9
В Китае составили рейтинг качества электромобилей и гибридов
В Китае составили рейтинг качества электромобилей и гибридов
Китайское подразделение американского агентства J.D. Power составило рейтинг качества электромобилей и гибридов. Для этого был проведен опрос почти 10 тысяч владельцев новых автомобилей, находящихся в эксплуатации от двух до шести месяцев, и сформировано количество проблем на 100 автомобилей, пишет avtomir.ua.
Автовладельцам предлагалось оценить машины в девяти категориях: дисплей, экстерьер, интерьер, мультимедийная система, сидение, вождение, электронные помощники, силовая установка и климат-контроль. Изучив результаты, эксперты китайской JD Power пришли к выводу, что в целом качество автомобилей снизилось. Такое явление они связывают с тем, что на фоне конкуренции компании стараются как можно быстрее вывести на рынок новинки, часто жертвуя временем на разработку и разными проверками.
В сегменте электромобилей и гибридов победил Zeekr 001, оценка которого составила 171 балл. На втором месте с результатом 174 балла — Li L9. Ну, а на третьем месте оказался Nio ES8 (177 баллов). Кстати, эти данные отличаются от тех, которые раньше привела Китайская ассоциация качества — тогда Li L9 занял последнее место в списке качественных машин.
Наименее качественным по версии JD Power стал электрический BYD Song Plus EV, набравший 248 баллов. Чуть лучший результат имеет его гибридная модификация — 242 балла. На третьей строчке антирейтинга находится Baojun Yep (238 баллов).
Если вы попали в непредсказуемую ситуацию на дороге, Finance.ua может помочь вам. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее.

Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.