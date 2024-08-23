Мировые продажи электромобилей подскочили на 21% — Finance.ua

Мировые продажи электромобилей подскочили на 21% Сегодня 05:11 — Технологии&Авто

Мировые продажи электромобилей подскочили на 21%

Уровень продаж электромобилей в мире увеличился благодаря значительному росту продаж в Китае.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что мировая продажа электрических (BEV) и гибридных автомобилей с возможностью подзарядки (PHEV) выросла в июле на 21% в годовом исчислении благодаря самому сильному росту уровня продаж в Китае в этом году и вопреки уменьшению спроса в Европе.

Продажа электромобилей (как полностью электрических, так и гибридных) во всем мире в июле составляла 1,35 млн единиц, из которых 880 000 приходится на Китай (рост на 31% в годовом исчислении).

Продажа гибридных авто в Китае за первые семь месяцев 2024 года выросла на 70% против прошлого года.

В Европе ежемесячная продажа в июле снизилась на 7,8%, что соответствует показателям 2023 года. В США и Канаде продажи электромобилей в июле выросли на 7,1%.

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Економічна Правда По материалам:

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