Мировые продажи электромобилей подскочили на 21% — Finance.ua
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Мировые продажи электромобилей подскочили на 21%

Технологии&Авто
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Мировые продажи электромобилей подскочили на 21%
Мировые продажи электромобилей подскочили на 21%
Уровень продаж электромобилей в мире увеличился благодаря значительному росту продаж в Китае.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что мировая продажа электрических (BEV) и гибридных автомобилей с возможностью подзарядки (PHEV) выросла в июле на 21% в годовом исчислении благодаря самому сильному росту уровня продаж в Китае в этом году и вопреки уменьшению спроса в Европе.
Продажа электромобилей (как полностью электрических, так и гибридных) во всем мире в июле составляла 1,35 млн единиц, из которых 880 000 приходится на Китай (рост на 31% в годовом исчислении).
Продажа гибридных авто в Китае за первые семь месяцев 2024 года выросла на 70% против прошлого года.
В Европе ежемесячная продажа в июле снизилась на 7,8%, что соответствует показателям 2023 года. В США и Канаде продажи электромобилей в июле выросли на 7,1%.
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По материалам:
Економічна Правда
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