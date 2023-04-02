В Германии создали приложение для украинцев: какие услуги доступны в цифровом виде — Finance.ua
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В Германии создали приложение для украинцев: какие услуги доступны в цифровом виде

Личные финансы
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В Германии создали приложение для украинцев: какие услуги доступны в цифровом виде
В Германии создали приложение для украинцев: какие услуги доступны в цифровом виде
Украинские беженцы, проживающие в Германии, теперь могут воспользоваться новым приложением AusweisApp2 для подачи заявки на получение услуг в цифровом виде.
Об этом пишет Visit Ukraine Today.
В частности, мобильное приложение позволит подавать заявления, для которых приходилось лично идентифицироваться в государственном органе. Теперь это можно сделать прямо в телефоне.

Для чего нужно приложение?

Благодаря онлайн-версии электронного вида на жительство можно легко подтвердить свою идентичность. Для этого необходимо считать данные из чипа вашего электронного вида на временное жительство смартфоном с NFC и отправить их с помощью приложения AusweisApp2 в зашифрованном виде необходимой службе.
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Так, в режиме онлайн теперь можно быстро и без проблем открыть счет в банке, подать заявление на получение поддержки в соответствии с Федеральным законом о содействии образованию (BAföG) или зарегистрироваться в Федеральном агентстве занятости.
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С помощью приложения можно управлять собственным PIN-кодом, ознакомиться с предложениями операторов и получать данные о вашем виде на жительство. Также в этом приложении можно проверить, может ли устройство считывать онлайн-версию электронного вида на временное жительство и активирована ли функция онлайн-версии.
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Для использования приложения телефон/планшет должен поддерживать функцию NFC. С помощью этого чипа нужно считать свой вид на жительство.
Приложение называется AusweisApp2. Его можно скачать в Apple App Store, Huawei App Gallery и Google Play Store.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
visitukraine.today
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