В Германии согласовали расширение единственного в Европе завода Tesla — Finance.ua

В Германии согласовали расширение единственного в Европе завода Tesla Сегодня 03:45 — Технологии&Авто

В Германии согласовали расширение единственного в Европе завода Tesla

Министерство окружающей среды земли Бранденбург одобрило план американской компании Tesla по расширению ее единственного в Европе завода, расположенного под Берлином.

Об этом сообщает dpa

Цель Tesla — расширить территорию завода, чтобы увеличить производство до 1 миллиона автомобилей в год. В настоящее время этот показатель составляет около 300 тысяч электрокаров.

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Согласно первоначальным планам компании, планировалось вырубить более 100 гектаров леса, что вызвало возмущение в общине Грюнхайде, где расположен завод.

Поэтому Tesla отказалась от планов строительства грузового депо, предполагавшего вырубку части соседнего леса.

Компания также намерена построить большой цех для увеличения производственных мощностей.

Укрінформ По материалам:

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