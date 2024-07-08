В Германии согласовали расширение единственного в Европе завода Tesla — Finance.ua

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В Германии согласовали расширение единственного в Европе завода Tesla

Технологии&Авто
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В Германии согласовали расширение единственного в Европе завода Tesla
В Германии согласовали расширение единственного в Европе завода Tesla
Министерство окружающей среды земли Бранденбург одобрило план американской компании Tesla по расширению ее единственного в Европе завода, расположенного под Берлином.
Об этом сообщает dpa.
Цель Tesla — расширить территорию завода, чтобы увеличить производство до 1 миллиона автомобилей в год. В настоящее время этот показатель составляет около 300 тысяч электрокаров.
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Согласно первоначальным планам компании, планировалось вырубить более 100 гектаров леса, что вызвало возмущение в общине Грюнхайде, где расположен завод.
Поэтому Tesla отказалась от планов строительства грузового депо, предполагавшего вырубку части соседнего леса.
Компания также намерена построить большой цех для увеличения производственных мощностей.
По материалам:
Укрінформ
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