В Германии согласовали расширение единственного в Европе завода Tesla — Finance.ua

В Германии согласовали расширение единственного в Европе завода Tesla
Министерство окружающей среды земли Бранденбург одобрило план американской компании Tesla по расширению ее единственного в Европе завода, расположенного под Берлином.
Об этом сообщает dpa.
Цель Tesla — расширить территорию завода, чтобы увеличить производство до 1 миллиона автомобилей в год. В настоящее время этот показатель составляет около 300 тысяч электрокаров.
Читайте также
Согласно первоначальным планам компании, планировалось вырубить более 100 гектаров леса, что вызвало возмущение в общине Грюнхайде, где расположен завод.
Поэтому Tesla отказалась от планов строительства грузового депо, предполагавшего вырубку части соседнего леса.
Компания также намерена построить большой цех для увеличения производственных мощностей.
Поделиться новостью