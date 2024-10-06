Электрокары сталкиваются с критическими поломками в три раза чаще, чем автомобили с ДВС — Finance.ua

Электрокары сталкиваются с критическими поломками в три раза чаще, чем автомобили с ДВС Сегодня 05:16 — Технологии&Авто

Электрокары сталкиваются с критическими поломками в три раза чаще, чем автомобили с ДВС, Фото: freepik

Одним из основных преимуществ электромобилей являются сниженные требования к обслуживанию по сравнению с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания: нет необходимости в замене масла, меньше грязи и движущихся деталей. Однако электромобили — это по сути большие компьютеры на колесах, а когда компьютеры были совсем беспроблемными?

Об этом написал The Verge.

От чего страдают электрокары

Согласно исследованию качества JD Power, электрические и плагин-гибридные авто показали хуже результаты, чем их ДВС эквиваленты почти в каждой категории.

JD Power измеряет качество на основе уведомленных проблем на 100 автомобилей определенной марки.

Дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua.

Согласно опросу, люди, владеющие автомобилями из ДВС, сообщили, что испытывают 180 проблем на 100 автомобилей, тогда как владельцы электромобилей — 266 на 100.

«Владельцы передовых, наполненных технологиями электромобилей и плагин-гибридов отдают свои новые авто на ремонт втрое чаще, чем владельцы ДВС», — отметил старший директор по тестированию автомобилей JD Power Фрэнк Ханли.

Что не нравится водителям

Автопроизводители бессистемно конкурируют, чтобы впихнуть как можно больше программного обеспечения в свои модели. JD Power фиксировал эту проблему раньше и, кажется, она обостряется.

Людей раздражают ложные предупреждения, неточные и неприятные уведомления от систем помощи водителю, особенно о поперечном движении сзади и автоматическом экстренном торможении.

Головной боли добавляют сенсорные экраны информационно-развлекательных систем. У электромобилей на 30% больше проблем с «функциями, элементами управления и дисплеями», чем у транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания.

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