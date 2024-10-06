Электрокары сталкиваются с критическими поломками в три раза чаще, чем автомобили с ДВС — Finance.ua
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Электрокары сталкиваются с критическими поломками в три раза чаще, чем автомобили с ДВС

Технологии&Авто
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Электрокары сталкиваются с критическими поломками в три раза чаще, чем автомобили с ДВС
Электрокары сталкиваются с критическими поломками в три раза чаще, чем автомобили с ДВС, Фото: freepik
Одним из основных преимуществ электромобилей являются сниженные требования к обслуживанию по сравнению с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания: нет необходимости в замене масла, меньше грязи и движущихся деталей. Однако электромобили — это по сути большие компьютеры на колесах, а когда компьютеры были совсем беспроблемными?
Об этом написал The Verge.

От чего страдают электрокары

Согласно исследованию качества JD Power, электрические и плагин-гибридные авто показали хуже результаты, чем их ДВС эквиваленты почти в каждой категории.
JD Power измеряет качество на основе уведомленных проблем на 100 автомобилей определенной марки.

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Согласно опросу, люди, владеющие автомобилями из ДВС, сообщили, что испытывают 180 проблем на 100 автомобилей, тогда как владельцы электромобилей — 266 на 100.
«Владельцы передовых, наполненных технологиями электромобилей и плагин-гибридов отдают свои новые авто на ремонт втрое чаще, чем владельцы ДВС», — отметил старший директор по тестированию автомобилей JD Power Фрэнк Ханли.

Что не нравится водителям

Автопроизводители бессистемно конкурируют, чтобы впихнуть как можно больше программного обеспечения в свои модели. JD Power фиксировал эту проблему раньше и, кажется, она обостряется.
Людей раздражают ложные предупреждения, неточные и неприятные уведомления от систем помощи водителю, особенно о поперечном движении сзади и автоматическом экстренном торможении.
Головной боли добавляют сенсорные экраны информационно-развлекательных систем. У электромобилей на 30% больше проблем с «функциями, элементами управления и дисплеями», чем у транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания.
По материалам:
Novyny.live
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