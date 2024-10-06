Презентован лимитированный Dacia Logan XX (фото) — Finance.ua
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Презентован лимитированный Dacia Logan XX (фото)

Технологии&Авто
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Презентован лимитированный Dacia Logan XX (фото)
Презентован лимитированный Dacia Logan XX (фото), Фото: Dacia
Линейку Dacia Logan 2024 года пополнила новая специальная модификация XX. Лимитированный седан посвятили 20-летию модели.
О нем рассказали на сайте румынского бренда, входящего в Renault Group.
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Новый Dacia Logan XX отличается черным декором и особыми литыми дисками диаметром 16 дюймов. За доплату в 250 евро доступна черная окраска крыши (впервые для Dacia), а еще на кузове и в салоне появились логотипы ХХ.
Фото: Dacia
Фото: Dacia
В отделке интерьера использована новая ткань. Кроме того, седан Dacia Logan XX предлагают исключительно в топовой комплектации с диодными фарами, климат-контролем, датчиками дождя и света, навигацией, подогревом сидений, круиз-контролем.
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Также установлены системы автоматического торможения, удержание в полосе движения, распознавание знаков и контроль усталости водителя.
Новый Dacia Logan XX предлагают только с 1,0-литровыми турбомоторами — 90-сильным бензиновым и 100-сильным с заводским ГБО. Седан доступен только по механической КПП.
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Всего выпустят всего 4000 седанов Dacia Logan XX. Стоимость авто стартует с 16 000 евро.

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
Фокус
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