Поставки Tesla падают второй квартал подряд — Finance.ua

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Поставки Tesla падают второй квартал подряд

Фондовый рынок
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Поставки Tesla падают второй квартал подряд
Поставки Tesla падают второй квартал подряд
В июньском квартале поставки упали на 3,7%, и это первый случай, когда ведущий производитель электромобилей продемонстрирует два квартала падения подряд.
Об этом сообщает Reuters.
Ожидается, что компания поставит 438 019 автомобилей за период с апреля по июнь, согласно средней оценке, основанной на прогнозах 12 аналитиков, семь из которых снизили свои ожидания за последние три месяца.
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Ожидается, что производитель электромобилей объявит результаты во вторник.
Отмечается, что Tesla сталкивается с жесткой конкуренцией в Китае и медленным спросом из-за отсутствия доступных новых моделей.
К этим проблемам добавляется переход потребителей на более дешевые бензиново-электрические гибридные транспортные средства.
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В январе 2024 года компания предупредила, что рост поставок в этом году будет «заметно ниже», поскольку эффект от многомесячного снижения цен ослабевает.
В этом году акции Tesla потеряли четверть своей стоимости, что сделало ее одним из самых плохих показателей в S&P 500, несмотря на апрельский прогноз Маска о том, что Tesla сможет увеличить продажи в этом году.
Сообщается, что Илон Маск сократил расходы, в том числе за счет массовых увольнений.
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Некоторые аналитики ожидают, что в текущем году компания зафиксирует первое годовое падение продаж.
В сообщении говорится, что продажи Tesla были особенно слабыми в Европе: в мае они упали на 36% из-за сокращения субсидий на электромобили и низкого спроса со стороны операторов автопарков, на которые приходилась почти половина продаж компании в регионе в прошлом году.
В апреле Маск заявил, что Tesla представит «новые модели» позже в этом году, в том числе доступные по цене, но не предоставил никаких подробностей о ценах.
По материалам:
Економічна Правда
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