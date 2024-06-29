Tesla ведет переговоры об использовании безвоздушных шин Michelin — Finance.ua

Tesla ведет переговоры об использовании безвоздушных шин Michelin Сегодня 05:12 — Фондовый рынок

Tesla ведет переговоры об использовании безвоздушных шин Michelin

По данным осведомленных источников, Tesla ведет переговоры с шинным гигантом Michelin об использовании их новейшей технологии безвоздушных шин в своей линейке электромобилей.

Об этом пишет Electrek.

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Безвоздушные шины существуют уже давно, но они еще не используются в автомобилях в значительном объеме.

Их главным преимуществом с точки зрения надежности является отсутствие воздуха, так что они не страдают от проколов и потери воздуха.

В зависимости от конструкции они также могут быть более легкими и эффективными. Кроме того, их использование уменьшит негативное влияние на окружающую среду благодаря значительному сокращению остатков шин.

Вдобавок ко всему прочему, структура безвоздушной шины может позволить создать долговечные волокна и даже заменяемые поверхности шин.

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Французский шинный гигант Michelin был одним из производителей шин, стремящихся использовать безвоздушные шины для легковых автомобилей. И теперь эта цель может быть достижима благодаря вероятному сотрудничеству с Tesla.

Сообщается, что компании ведут переговоры по тестированию безвоздушных шин Uptis.

Michelin ранее тестировала свои безвоздушные шины на электромобиле Chevy Bolt. Объявляя об испытаниях еще в 2019 году, компания заявила, что надеется ввести эту технологию в потребительские автомобили до 2024 года.

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