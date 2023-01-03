В Германии скоро появится льготный железнодорожный билет — Finance.ua

В Германии скоро появится льготный железнодорожный билет
В Германии на смену проездному билету за 9 евро придет «немецкий билет» — его стоимость теперь составит 49 евро.
Об этом говорится в публикации DW.
Единый месячный проездной будет действовать для пользования по всей территории страны общественным транспортом, за исключением экспрессов, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Немецкий билет» появится — и уже скоро. Мы устранили все препятствия", — сказал Шольц.
До этого сообщалось о разногласиях между представителями федерального центра и регионов Германии относительно того, из каких средств будет финансироваться этот проект.
Стоить такой билет будет 49 евро и появится в 2023 году. Обычно месячный билет на общественный транспорт, например Берлина, стоит 86 евро.
«Немецкий билет» придет на смену так называемому «билету за 9 евро», с которым как жители Германии, так и туристы летом могли пользоваться общественным транспортом по льготному тарифу. Программа дешевых проездных обошлась немецкому правительству в более чем 2,5 миллиарда евро.
За три месяца действия акции только в пунктах продаж железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn продали 26 миллионов таких билетов.
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