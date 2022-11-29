Германия подписала первый долгосрочный контракт на закупку газа из Катара — Finance.ua

Германия подписала первый долгосрочный контракт на закупку газа из Катара Вчера 16:36

Германия получит новые объемы сжиженного катарского природного газа (СПГ) с 2026 года после того, как QatarEnergy и ConocoPhillips подписали два соглашения, охватывающих как минимум 15-летний период.

Об этом сообщает Reuters

После вторжения россии в Украину в феврале конкуренция за СПГ обострилась, и Европа, в частности, нуждалась в огромном количестве, чтобы заменить российский трубопроводный газ, ранее составлявший почти 40% импорта континента.

По словам исполнительного директора QatarEnergy Саад аль-Кааби, это соглашение, первое в своем роде в Европе, обеспечит Германию поставкой 2 млн тонн СПГ в год из Северного месторождения Катара на СПГ-терминал Германии в Брунсбюттеле, который сейчас находится в стадии разработки.

Крупнейшая экономика Европы, преимущественно использующая природный газ для обеспечения своей промышленности, стремится заменить весь импорт энергоносителей из россии уже к середине 2024 года.

Министр экономики Германии Роберт Хабек назвал «отличным» 15-летний срок действия соглашения.

В то же время глава отдела энергетической аналитики ICIS Андреас Шредер сказал, что дата начала 2026 года опоздала, поскольку Германии нужен СПГ на 2023 и 2024 годы.

«Если немецкие игроки не обеспечат достаточных объемов по приемлемой цене на 2023 год, им придется вернуться к спотовым рынкам СПГ и испытать волатильность мировых цен», — сказал он.

Соглашение было подписано через несколько дней после того, как QatarEnergy подписала 27-летнее соглашение о купле-продаже с китайским Sinopec. Северное месторождение является частью крупнейшего в мире газового месторождения, которое Катар делит с Ираном.

QatarEnergy ранее в этом году подписала пять соглашений о плане расширения Северного месторождения, включающего шесть линий СПГ, которые увеличат мощность сжижения Катара с 77 до 126 млн тонн в год до 2027 года.

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