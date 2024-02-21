В Германии раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег — Finance.ua
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В Германии раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег

Криминал
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В Германии раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег
В Германии раскрыли российско-евразийскую сеть по отмыванию денег
Генпрокуратура Берлина во вторник, 20 февраля, объявила о раскрытии крупной российско-евразийской сети по отмыванию денег.
Об этом сообщает DW.
По данным ведомства, речь может идти о нелегальных потоках денежных средств на сумму в несколько десятков миллионов евро, настоящее происхождение которых скрывали.
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В рамках этого расследования сотрудники немецких следственных органов обыскали 58 жилых и коммерческих помещений в федеральных землях Берлин, Бранденбург, Баден-Вюртемберг и Саксония. Кроме того, обыски были также проведены в Латвии и на Мальте — при поддержке местных следователей, Евроюста и Европола. В ходе обысков изъяты деловые документы, электронные носители данных и мобильные телефоны.
По делу 11 обвиняемых в возрасте от 31 до 58 лет, никакие другие подробности о них не сообщают. По данным следствия, не позднее июля 2021 г. они создали сеть компаний на базе мальтийского финансового учреждения, с многочисленными подставными руководителями, чтобы заниматься отмыванием денег. Следователи считают, что в основном группа действовала из Берлина и Риги.
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Известно, что в Бранденбурге уже задержан один обвиняемый — мужчина 53 лет. Заморожены средства на восьми мальтийских счетах.
Параллельные следственные действия в Латвии и Германии по этому делу облегчило создание в декабре 2023 совместной немецко-латвийской следственной группы (Joint Investigation Team).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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