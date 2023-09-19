Правительство приняло три решения для борьбы со взяточничеством и отмыванием денег — Finance.ua
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Правительство приняло три решения для борьбы со взяточничеством и отмыванием денег

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Кабинет Министров Украины во время заседания 19 сентября принял три важных антикоррупционных решения. Они касаются борьбы со взяточничеством и отмыванием денег.
Об этом сообщает заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.
По его словам, во-первых, правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения с OECP.
«Украина присоединится к рабочей группе по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях. Уже есть статус потенциального кандидата на вступление в Организацию. Шаг за шагом приближаемся к полноценному членству», — рассказал премьер.
Шмыгаль сообщил, что второе решение — это утверждение законопроекта, приводящего законодательство к стандартам FATF, Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег.
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«Мы ведем диалог с FATF по включению россии в „черный список“ Группы за финансирование терроризма. А пока этого не произошло, урегулируем процедуру внесения рф в национальный список террористических стран», — добавил он.
Также этим проектом закона запрещается предоставлять средства, активы и экономические ресурсы тем, кто включен в перечень лиц, связанных с террористической деятельностью, и лиц, находящихся под международными санкциями.
Третье решение — утверждение методологии определения конечного бенефициарного собственника предприятия. «Этим продолжаем имплементацию стандартов FATF, выполняем условия получения макрофинансовой помощи от ЕС и обязательства на пути к членству в Евросоюзе», — сообщил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, последний опрос НБУ топ-менеджеров финансовых учреждений существенно изменил перечень основных источников рисков в финансовом секторе. Неизменным остается мнение респондентов только по поводу основного риска: война с россией продолжает создавать самые высокие риски для системы (97%);
  • вместе с тем фактор коррупции деятельности правоохранительных органов и судебной системы, который в предыдущих двух опросах едва попадал в главную десятку, вернулся на второе место среди ведущих рисков (77%);
  • в августе 2023 года более половины (52,5%) украинцев выразили мнение, что сейчас можно критиковать власти за коррупцию.
По материалам:
РБК-Україна
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