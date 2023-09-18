Правительство подало в Раду законопроект о реформе антикоррупционной прокуратуры — Finance.ua

Правительство подало в Раду законопроект о реформе антикоррупционной прокуратуры
Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о реформировании Специализированной антикоррупционной прокуратуры, разработанный в соответствии с обязательствами Украины перед Международным валютным фондом.
На сайте Верховной Рады появился текст зарегистрированного 15 сентября законопроекта № 10 060.
Главное изменение, предусматриваемое законопроектом — статус САП, независимый от Офиса Генпрокурора. В частности:
- усовершенствование процедуры отбора прокуроров и назначение на административные должности в САП;
- полномочия руководителя САП регулировать свою организационную структуру;
- отдельное урегулирование дисциплинарной ответственности прокуроров САП и определение положений о подотчетности руководства САП (включая оценку эффективности и периодический внешний аудит, проводимый внешними экспертами с международным опытом).
Впрочем, законопроект уже подвергли критике в Центре противодействия коррупции.
«Правительственный законопроект не решает вопрос процессуальной независимости САП», — отмечают в ЦПК.
Например, главе САП так и не предоставлено право подписывать запросы об экстрадиции лиц, скрывающихся за рубежом.
«Фактически правительство предлагает предоставить САП право на экстрадицию исключительно на бумаге и сделать невозможным его на практике», — утверждают в ЦПК.
Также нет нормы о возможности САП инициировать уголовные производства по народным депутатам и предоставлять разрешения на негласные следственные действия и обыски в отношении нардепов.
«Сейчас такие действия могут быть совершены только через решение Генпрокурора. Назначаемого как раз депутатами. И здесь, как вы понимаете, есть риски», — подчеркивают в ЦПК.
Кроме того, правительственный проект не предусматривает создание в САП подразделения внутреннего контроля, которое должно проводить внутренние расследования.
Среди положительных изменений законопроекта в ЦПК отмечают:
- статус отдельного юрлица для САП;
- право главе САП самостоятельно определять структуру и штат;
- обновление правил отбора в должности заместителей руководителя САП и прокуроров;
- аудит САП с привлечением международных экспертов.
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