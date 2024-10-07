В Германии повысится стоимость билетов на поезда — Finance.ua

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В Германии повысится стоимость билетов на поезда

Личные финансы
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В Германии повысится стоимость билетов на поезда
В Германии повысится стоимость билетов на поезда
Deutsche Bahn повышает цены на билеты на междугородний транспорт.
Об этом сообщает Bild.

Как изменятся цены

Уже с 15 декабря в среднем:
  • на 5,9% подорожают билеты по тарифу Flexpreise («гибкий билет», позволяющий пассажиру выбирать дату и время поездки по определенному маршруту), на столько же повысится цена билетов на одну поездку;
  • на 6,6% будет увеличена цена на BahnCard 100 (предлагает бесплатный проезд на всех поездах Deutsche Bahn в течение года).
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Стоимость проездных на BahnCard 25 и BahnCard 50, а также льготных билетов Saver и Super Saver с лимитированным количеством поездок не изменится.
Напомним, в августе прошлого года немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn заключил соглашение с профсоюзом железнодорожников и транспортников (EVG), прекратив спор по заработной плате и избежав потенциальных забастовок.
«У нас есть солидарное соглашение о заработной плате, которое приносит значительный плюс, в некоторых случаях более 50%, прежде всего, работникам с низкими и средними доходами», — заявлял тогда глава EVG Мартин Буркерт.
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В прошлом году также произошло частичное повышение цен на билеты на поезда в Германии. Так, стоимость билетов по тарифам Flex и Bahncard 25 выросла примерно на 5%.
В 2024 году продолжает действовать безлимитный железнодорожный билет Deustchland-Ticket. Он предоставляет владельцам доступ к неограниченному пользованию региональным и местным транспортом в стране в течение месяца.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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