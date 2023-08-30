Deutsche Bahn погодилась на рекордне підвищення зарплат, щоб уникнути нових страйків — Finance.ua

Deutsche Bahn погодилась на рекордне підвищення зарплат, щоб уникнути нових страйків
У понеділок німецький залізничний оператор Deutsche Bahn уклав угоду з профспілкою залізничників і транспортників (EVG), припинивши суперечку щодо заробітної плати та уникнувши потенційних страйків.
Про це повідомляє DW.
«Ми маємо солідарну угоду про заробітну плату, яка приносить значний плюс, в деяких випадках понад 50%, перш за все, працівникам з низькими та середніми доходами», — заявив журналістам у Берліні голова EVG Мартін Буркерт.
Deutsche Bahn заявила, що задоволена результатами переговорів.
«Це хороша новина для всіх, що ми досягли колективної угоди в ці складні часи… Навіть якщо вона вимагає від нас багато чого в економічному плані», — сказав директор з персоналу DB Мартін Зайлер.
Організовані EVG страйки спричинили масштабні перебої в роботі німецької залізниці цього року, включаючи загальнонаціональну акцію в квітні, яка паралізувала значну частину мережі.
Після кількох місяців безуспішних колективних переговорів та одноденних страйків DB та EVG домовилися про арбітраж у червні.
В результаті було досягнуто компромісу, який передбачає підвищення заробітної плати на 410 євро на місяць у два етапи протягом 25 місяців. Перше підвищення на 200 євро в грудні та на 210 євро в серпні 2024 року.
Крім того, разом з жовтневою зарплатою має відбутися неоподатковувана одноразова виплата у розмірі 2850 євро.
Це найбільше підвищення рівня оплати праці в історії Deutsche Bahn. Спочатку EVG вимагала підвищення щонайменше на 650 євро на місяць.
Проте, залізничні страйки для мандрівників у Німеччині не є повністю виключеними. Інша профспілка залізничників, GDL, має розпочати переговори для своїх членів пізніше цього року.
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