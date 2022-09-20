Deutsche Bahn та "Укрзалізниця" підписали меморандум про довгострокову підтримку — Finance.ua

Deutsche Bahn та "Укрзалізниця" підписали меморандум про довгострокову підтримку Вчора 21:34 — Казна та Політика

Deutsche Bahn та "Укрзалізниця" підписали меморандум про довгострокову підтримку

СЕО Deutsche Bahn AG Ріхард Лутц і голова правління АО «Укрзалізниця» Олександр Камишін підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової допомоги та підтримки.

Підписання відбулося в рамках виставки InnoTrans 2022, яка була урочисто відкрита в Берліні.

Документ був підписаний у присутності Федерального міністра транспорту й цифрової інфраструктури Фолькера Віссінга.

Як зазначив глава DB Ріхард Лутц, на даному етапі підтримка німецькою компанією «Укрзалізниці», яка працює в умовах війни, полягатиме в модернізації диспетчерських систем, а також укріпленні зв’язків УЗ та зближенні її з європейськими залізницями.

«Ми будемо підтримувати „Укрзалізницю“ в укріпленні зв’язків з ЄС. В майбутньому УЗ має побачити свої структури такими, що відповідають стандартам ЄС», — заявив він.

Також, за словами топ-менеджера DB, компанія приділяє особливу увагу вантажним залізничним перевезенням, що сприятимуть об’єднанню України з Європою, — розширенню так званого «залізничного мосту».

Своєю чергою, федеральний міністр транспорту й цифрової інфраструктури Фолькер Віссінг відзначив вагомий внесок УЗ в евакуацію людей із зон військових дій та злагоджену співпрацю української, польської та німецької залізниць у перевезеннях біженців та доставці в Україну товарів першої необхідності.

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Центр транспортних стратегій За матеріалами:

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