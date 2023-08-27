Де купити квитки на поїзди у різних країнах Європи: сайти залізниць — Finance.ua
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Де купити квитки на поїзди у різних країнах Європи: сайти залізниць

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Де купити квитки на поїзди у різних країнах Європи: сайти залізниць
Де купити квитки на поїзди у різних країнах Європи: сайти залізниць
Поїздки залізницею у європейських країнах актуальні як для українських біженців, так і для туристів. У деяких країнах квитки на поїзд влітку можна придбати зі знижками.
На яких сайтах залізниць варто шукати квитки та маршрути поїздки, розповідає tripmydream.ua.

Як придбати квитки на потяг до сусідніх країн

Дістатися за кордон можна кількома рейсами «Укрзалізниці». Подивитися поїзди та маршрути з України можна на сайті uz-vezemo.com/eu-schedule.
Найбільше є рейсів із міст України до Польщі, зокрема до пересадкових вузлів у Перемишлі та Хелмі. Також є можливість доїхати прямим потягом до Варшави.
Втім, також є рейси до Угорщини, Австрії, Словаччини, Молдови.
Для подальших поїздок варто купувати квитки на сайтах залізниць у конкретній країні. Сайти залізниць сусідніх з Україною країн:
  • Польща: PKP Intercity (існує україномовний додаток), Polrail Service;
  • сайт словацької залізниці;
  • сайт угорської залізниці;
  • сайт залізниці Румунії (є рейси до Софії та Стамбула). На сайті можна придбати квитки до міста Галац поблизу Рені, міста Ясси (міжнародний аеропорт), станції Валя Вешеулуй (поблизу українського міста Рахів);
  • сайт залізниці Молдови (є рейс із Кишенева до Бухареста);

Як подорожувати поїздами в інших країнах Європи

Найпопулярніша країна серед українських біженців — Німеччина. Існує також додаток. Також квитки можна купувати на таких сайтах залізниць:
Ціна квитків на поїзд може бути нижчою, якщо його купувати у компанії, яка обслуговує рейс.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
РБК-Україна
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