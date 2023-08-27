Де купити квитки на поїзди у різних країнах Європи: сайти залізниць — Finance.ua

Де купити квитки на поїзди у різних країнах Європи: сайти залізниць Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Де купити квитки на поїзди у різних країнах Європи: сайти залізниць

Поїздки залізницею у європейських країнах актуальні як для українських біженців, так і для туристів. У деяких країнах квитки на поїзд влітку можна придбати зі знижками.

На яких сайтах залізниць варто шукати квитки та маршрути поїздки, розповідає tripmydream.ua

Як придбати квитки на потяг до сусідніх країн

Дістатися за кордон можна кількома рейсами « Укрзалізниці ». Подивитися поїзди та маршрути з України можна на сайті uz-vezemo.com/eu-schedule

Найбільше є рейсів із міст України до Польщі, зокрема до пересадкових вузлів у Перемишлі та Хелмі. Також є можливість доїхати прямим потягом до Варшави.

Втім, також є рейси до Угорщини, Австрії, Словаччини, Молдови.

Для подальших поїздок варто купувати квитки на сайтах залізниць у конкретній країні. Сайти залізниць сусідніх з Україною країн:

Польща: PKP Intercity (існує україномовний додаток), Polrail Service;

сайт словацької залізниці;

сайт угорської залізниці;

сайт залізниці Румунії (є рейси до Софії та Стамбула). На сайті можна придбати квитки до міста Галац поблизу Рені, міста Ясси (міжнародний аеропорт), станції Валя Вешеулуй (поблизу українського міста Рахів);

сайт залізниці Молдови (є рейс із Кишенева до Бухареста);

Як подорожувати поїздами в інших країнах Європи

Найпопулярніша країна серед українських біженців — Німеччина . Існує також додаток. Також квитки можна купувати на таких сайтах залізниць:

сайт чеської залізниці;

сайт чеської приватної компанії RegioJet (можна придбати квитки на поїзд Перемишль-Прага);

сайт австрійської залізниці;

сайт компанії FlixTrain (потяги у Німеччині та Швеції);

сайт залізниці Болгарії (є рейс із Софії до Стамбула)

сайт залізниці Хорватії;

сайт залізниці Нідерландів;

сайт залізниці Швейцарії;

сайт залізниці Франції;

сайт залізниці Італії;

сайт залізниці Бельгії;

сайт залізниці Іспанії;

сайт залізниці Литви;

сайт продажу залізничних квитків в Естонії;

квитки до Латвії;

залізниця у Данії;

Шведська залізниця;

Норвезька залізниця;

Фінська залізниця.

Ціна квитків на поїзд може бути нижчою, якщо його купувати у компанії, яка обслуговує рейс.

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