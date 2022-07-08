В Германии ограничивают подачу горячей воды и температуру отопления из-за газового кризиса — Finance.ua

В Германии ограничивают подачу горячей воды и температуру отопления из-за газового кризиса Сегодня 19:14 — Энергетика

В Германии ограничивают подачу горячей воды и температуру отопления из-за газового кризиса

В результате существенного сокращения поставок газа из рф в Германию страна должна уменьшать потребление электроэнергии, поэтому компании ограничивают часы подачи горячей воды и температуру отопления.

Министр экономики страны Роберт Габек ранее призвал население экономить энергию, к чему прислушивались муниципалитеты и владельцы недвижимости.

В четверг Vonovia, крупнейший арендодатель жилья в Германии, заявил, что снизит температуру центрального отопления для своих арендаторов до 17 градусов в период с 23:00 до 6:00, что позволит сэкономить 8% расходов на отопление.

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На этой неделе жилищная ассоциация в саксонском городе Диппольдисвальде, недалеко от границы с Чехией, пошла еще дальше с заявлением, что она начинает ограничивать поставки горячей воды жителям. Теперь они могут принимать горячий душ только с 4-8 утра до 11-13 часов дня.

Отмечается, что подобные мероприятия могут стать привычными в ближайшие недели. Гельмут Деди, глава Немецкой ассоциации городов, сказал, что «все общество» должно теперь сократить потребление энергии — экономить ее летом, чтобы иметь «теплые квартиры зимой».

Он обратился в городские советы страны с просьбой принять экстренные меры: выключить светофоры ночью, перекрыть горячую воду в домах муниципалитетов, музеях и спортивных центрах, настроить кондиционеры и прекратить освещение исторических зданий.

Некоторые города приняли следующие предложения: район Лан-Дилль близ Франкфурта с середины сентября выключает горячую воду в своих 86 школах и 60 спортивных залах, надеясь, что это позволит сэкономить 100 000 евро на расходах электроэнергии, а Дюссельдорф временно закрыл большой комплекс бассейнов Мюнстер-Терме.

Тем временем в Берлине снизили температуру в бассейнах под открытым небом на два градуса, а в западной Германии Кёльн приглушает уличное освещение до 70% от полной мощности с 23:00.

Бытовые потребители также принимают меры и восстанавливают свои дровяные печи и камины. Стремительно выросли продажи дров, пеллет и угля, а также газовых баллонов и картриджей.

Немецкие потребители — как промышленные, так и бытовые — сокращают потребление энергии. Исследование Школы Hertie в Берлине показало, что промышленное потребление газа в марте и апреле этого года упало на 11% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а в частных домохозяйствах — на 6%.

Напомним, ранее Германия запустила второй этап экстренного газового плана на фоне сокращения поставок из россии. Следующий пункт плана — государственное регулирование потребления газа. Этому предшествовало существенное сокращение прокачки «Газпромом» газа в ЕС. Так, по Северному потоку проходит всего 40% газовой мощности трубы.

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Економічна Правда По материалам:

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