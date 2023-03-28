В Германии могут увеличить военную помощь Украине до €15 млрд — Finance.ua

В Германии могут увеличить военную помощь Украине до €15 млрд Сегодня 11:13 — Казна и Политика

В Германии могут увеличить военную помощь Украине до €15 млрд

Федеральное правительство Германии планирует значительно повысить военную помощь Украине. Речь идет об увеличении суммы с 3 до 15 миллиардов евро. В Берлине ожидается, что это будет реализовано в ближайшие годы.

Об этом сообщает Т-online со ссылкой на внутренний отчет министерства финансов Германии.

Берлин выделил 2,2 миллиарда евро на финансирование поставок оружия в Украину, а также повторный заказ систем вооружения для замены переданного оружия.

Читайте также 1500 евро: в Германии суд обязал сторонника рф задонатить на помощь Украине

Сообщается, что в течение 2023 года эта сумма должна вырасти до 5,4 миллиарда евро, а в ближайшие годы будет выделено еще 8,8 миллиарда евро. В общей сложности на такую помощь был запланирован миллиард.

«В связи с большими материальными потерями украинских Вооруженных сил необходимы новые поставки материальных средств. Для того чтобы украинские Вооруженные силы были оснащены устойчивым оборудованием, которое отвечает их потребностям, необходимо немедленно заключить многочисленные контракты на закупку, которые также установят платежные обязательства на предстоящие финансовые годы», — говорится в документе Минфина.

Читайте также Германия прогнозирует продолжение выхода компаний с российского рынка в 2023 году

Средства пойдут на закупку систем противовоздушной обороны, бронированной гусеничной техники, и поставки боеприпасов для немецкой артиллерии.

Согласно документу, без дальнейшей поддержки Украины существует серьезный риск ее проигрыша в войне, поэтому дополнительных расходов все равно избежать не удастся.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.