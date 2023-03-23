1500 евро: в Германии суд обязал сторонника рф задонатить на помощь Украине — Finance.ua
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1500 евро: в Германии суд обязал сторонника рф задонатить на помощь Украине

Личные финансы
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Житель немецкого города Висбаден поплатился за публичную поддержку кремлевского режима и его агрессии против Украины.
Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, 49-летний мужчина по имени Владимир носил на работу футболку с символом «Z», который используют российские оккупационные войска.
На такую провокацию он пошел после того, как его работодатель вывесил на здании своей компании украинский флаг.
Уже на суде выходец из россии, проживающий в Германии с 1992, года попытался оправдаться, что якобы не знал о военных преступлениях российской армии, поскольку был обманут кремлевской пропагандой.
Однако, несмотря на это во избежание уголовной ответственности, ему придется перечислить 1500 евро благотворительной организации Deutschland hilft, занимающейся сбором помощи для украинцев, пострадавших от войны.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
expert.in.ua
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