Германия прогнозирует продолжение выхода компаний с российского рынка в 2023 году — Finance.ua

Германия прогнозирует продолжение выхода компаний с российского рынка в 2023 году Сегодня 15:34

В результате полномасштабной российской войны против Украины немецкий бизнес все больше отказывается от сотрудничества с российским бизнесом.

О ситуации на рынке рассказал управляющий директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Гармс.

По оценке немецкой стороны, «в ближайшем будущем не может быть нормальных экономических отношений с россией».

«Это изменится только тогда, когда в россии коренным образом изменится политика», — сказал Гармс.

Он отметил, что предприятия стремительно покидают рф, а те, которые еще не полностью вышли, находятся на разных стадиях выхода, российское руководство максимально усложнило выход иностранным компаниям и делает все возможное, чтобы предотвратить очередной отток иностранных компаний.

«Уход с российского рынка быстро прогрессирует и будет продолжаться в 2023 году», — спрогнозировал Гармс.

По данным комитета, быстрое отделение от россии при этом лишь частично связано с пакетом санкций ЕС.

«Большинство немецких компаний, ведущих бизнес в россии, делают гораздо больше, чем требуют санкции», — отметил Гармс.

Только в секторах, которые четко освобождены от санкций ЕС, таких как здравоохранение и сельское хозяйство, развивается какой-то бизнес.

«Российские экономические отношения уже отброшены назад на 20 лет, и этому негативному развитию не видно края», — отметил управляющий директор.

В прошлом году экспорт в рф упал на 45% и достиг самого низкого показателя за два десятилетия, хотя импорт вырос на 6,5%. В рейтинге немецких рынков сбыта за один год рф опустилась с 15-го на 23-е место.

Читайте также Германия почти за год заморозила активы рф более чем на €5 млрд

Германия, добавил Гармс, также гораздо быстрее, чем ожидалось, и скорее других европейских стран смогла отказаться от российского импорта энергоносителей. Доля российского газа, в частности, сократилась с 55% до фактически нуля.

Также в 2022 году сократились экономические отношения с беларусью: импорт на 47,5%, экспорт — на 2,5%.

Однако резкие потери на российском, а также белорусском направлении были с лихвой компенсированы двусмысленным увеличением экспорта на другие рынки. Торговля Германии с Центральной и Восточной Европой поднялась до нового максимума — 562 млрд евро в 2022 году.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.