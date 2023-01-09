В General Motors готовят роскошного конкурента Tesla Roadster: первые подробности и рендер — Finance.ua

В General Motors готовят роскошного конкурента Tesla Roadster: первые подробности и рендер 09.01.2023, 00:51 — Технологии&Авто

В General Motors готовят роскошного конкурента Tesla Roadster: первые подробности и рендер

В General Motors работают над стильным электрическим кабриолетом Cadillac. Первое изображение новой роскошной модели появилось на официальной странице дизайн-студии концерна в Instagram.

Пока информации о новой модели немного. О том, что это электрокар, свидетельствует отсутствие выхлопных труб. Дизайн выдержан в традиционном граненом стиле Cadillac, а фонари имитируют характерные «кили», как на моделях 50-х годов. Салон — четырехместный.

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Судя по всему, новый Cadillac станет имиджевой моделью и преемником кабриолета XLR. Основным конкурентом электрокара, скорее всего, станет Tesla Roadster. Однако если у этой модели снимается только центральная секция крыши, то у Cadillac верх складывается полностью.

Характеристики модели пока не известны. Скорее всего, электромобиль Cadillac будет построен на модульной платформе Ultium, как и большинство электрических моделей концерна General Motors — от доступного Chevrolet Equinox до флагманского Cadillac Celestiq. Она позволяет установку моторов суммарной мощностью до 1000 л. с. и батарей, обеспечивающих запас хода до 500-600 км.

Фокус По материалам:

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