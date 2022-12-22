Tesla удваивает скидки на свои основные электромобили в США — Finance.ua

Tesla удваивает скидки на свои основные электромобили в США Сегодня 22:23 — Технологии&Авто

Tesla удваивает скидки на свои основные электромобили в США

Автопроизводитель Tesla предлагает скидки в размере 7500 долларов на поставляемые в США в этом месяце электромобили Model 3 и Model Y.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию на сайте компании.

Агентство отмечает, что Tesla идет на такой шаг на фоне опасений, что компания сталкивается с падением спроса по мере замедления экономики и налоговых льгот на электромобили.

Недавно Tesla начала предлагать бесплатную зарядку на 10 000 миль (16 093 км) для электромобилей с поставкой в декабре.

Последняя скидка была предоставлена через несколько дней после того, как Министерство финансов США отложило ограничения на стимулирование электромобилей до марта, а это означает, что Tesla и другие электромобили американского производства, вероятно, временно получат право на полные кредиты в размере 7500 долларов.

«Клиенты отменили свои заказы и отложили покупки, пока новые кредиты не вступят в силу в январе, что негативно сказалось на спросе на Tesla. Аналитики также опасаются, что рост процентных ставок и противоречивое управление компанией Twitter Маском могут нанести ущерб бренду и продажам Tesla», — добавляет Reuters.

«Тот факт, что они, похоже, снижают цены, чтобы увеличить объемы поставок, не вызывает доверия, особенно в то время, когда мы видим растущую конкуренцию», — сказал Крейг Ирвин, старший аналитик ROTH Capital Partners.

Tesla также предлагает кредит в $5 000 в Канаде на автомобили Model 3 и Model Y, доставленные до конца года. Американский автопроизводитель также предоставил скидку в размере 6000 юаней (860 долларов) на некоторые модели в Китае до конца 2022 года.

В октябре Tesla заявила, что не достигнет целевого показателя поставок автомобилей в этом году, но приуменьшила обеспокоенность по поводу спроса после того, как ее доход не дотянул до оценок Уолл-стрит.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.